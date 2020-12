Lancement du Plan de développement culturel 2021-2025 - Montréal-Nord s'oriente vers une citoyenneté culturelle, individuelle et collective

« La culture occupe une place privilégiée à Montréal-Nord, tant dans son offre diversifiée que dans son accès gratuit. Quelles que soient ses formes et ses manifestations, l'art nourrit nos vies et nous apporte un bien-être que nous apprécions d'une façon toute particulière en ces temps difficiles de pandémie », a souligné M me Christine Black, mairesse de l'arrondissement. « Pour nous, la culture est un outil pour dynamiser davantage notre arrondissement et lui permettre de se développer, tant au niveau individuel que collectif. »

Réunis à l'occasion d'une rencontre virtuelle en présence des élus et de la direction, une soixantaine d'intervenants locaux et de partenaires métropolitains ont pris connaissance des grandes lignes de ce plan ainsi que des programmes culturels récemment mis sur pied par l'arrondissement. Quelques prestations artistiques diffusées en direct ponctuaient l'événement.

« C'est la Table de concertation en développement culturel, réunissant une vingtaine d'organismes et d'individus particulièrement engagés dans la vie culturelle à Montréal-Nord, qui déterminera les actions à entreprendre pour faire de ce plan une réalité », a ajouté Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville, district d'Ovide-Clermont, et responsable des dossiers culturels à Montréal-Nord.

Une vaste consultation citoyenne

Rappelons que ce plan représente l'aboutissement d'une importante consultation publique qui a débuté par la Clinique culturelle initiée en 2017 par le réseau les Arts et la Ville, et qui s'est poursuivie avec la démarche Parlons culture!, rejoignant plus de 1000 citoyennes et citoyens. Cette consultation se poursuivra dans les prochains mois avec les partenaires de la Table de concertation en développement culturel avec l'objectif d'adopter un plan d'action culturel d'ici l'été 2021.

Des orientations soutenues par des valeurs d'inclusion

Les actions qui feront partie de ce plan d'action devront s'inscrire dans une perspective qui favorisera le rapprochement interculturel et intergénérationnel, le développement personnel et le mieux-vivre ensemble. Elles incluront de nouvelles expériences culturelles à l'ère du numérique.

Les projets portés par la médiation culturelle consolideront la force de notre réseau de partenaires. Les initiatives pour encourager le talent des jeunes insuffleront un dynamisme de participation active à la vie culturelle.



Le Plan de développement culturel de Montréal-Nord 2021-2025 ̶ Vers une citoyenneté culturelle individuelle et collective est accessible en ligne.

