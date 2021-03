Lancement du Plan d'internationalisation 2021-2026 de l'UQAT

« Ce lancement démontre l'immense travail accompli dans une période remplie de défis ainsi que la volonté de continuer d'avancer de notre université et d'aller encore plus loin dans la réalisation de notre mission », a souligné avec fierté le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, lors de l'évènement. Déjà active sur la scène internationale, l'UQAT réalise plusieurs projets sont dans l'ensemble des UER, école et instituts de l'Université : participation de professeures et professeurs au sein de regroupements internationaux, collaboration de recherche, mise en œuvre de programmes de bidiplomation, partenariats dans le développement de nouvelles possibilités pour des échanges étudiants, etc. Un poste de conseillère en développement international, occupé par Mme Sonia Demontigny, a aussi été créé dans le cadre de la réalisation de ce projet d'envergure.

S'inscrivant dans le cadre du Plan de développement 2020-2025 de l'UQAT, plus particulièrement de l'enjeu « Être davantage connue et reconnue, ici et ailleurs », le Plan d'internationalisation 2021-2026 se concentrera sur cinq dimensions distinctes, soit la formation, la recherche, le positionnement institutionnel, le recrutement d'étudiantes et d'étudiants provenant du Canada et de l'international ainsi que l'accueil et l'intégration. Des plans d'action spécifiques en découleront.

UQAT International : une première étape cruciale

La création d'un bureau international au sein de l'UQAT représente la première étape dans la mise en œuvre de ce Plan. Bien que l'internationalisation touche l'ensemble des secteurs d'activité de l'Université, UQAT International coordonnera les actions en matière d'internationalisation et insufflera une dimension interculturelle et internationale aux différents départements, services, campus et centres de l'UQAT, que ce soit par ses formations, sa recherche ou ses politiques.

Des exemples de projets en lien avec l'internationalisation furent également présentés pendant le lancement, soit le projet de recherche « Les défis et les besoins de soutien à l'intégration des étudiants internationaux », avec Aline Niyubahwe, professeure agrégée à l'UER en sciences de l'éducation, ainsi que le projet d'Apprentissage international/interculturel et collaboratif en ligne (AIICL) (COIL), avec Benoit Bourguignon, professeur à l'UER en sciences de la gestion.

« Le Plan d'internationalisation 2021-2026 représente une avancée importante pour l'UQAT. Un plan basé évidemment sur l'importance déjà reconnue de la dimension internationale en enseignement et en recherche au sein de notre université. Un plan qui, par les plans d'action qui en découleront, permettra l'évolution l'UQAT, mais également d'enrichir les idées, les personnes et les sociétés », a conclu le recteur.

Pour consulter la nouvelle section Web incluant le Plan d'internationalisation 2021-2026, cliquez ici.

