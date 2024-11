Lancement du Plan d'action 2024-2030 pour l'accessibilité universelle et la lutte contre le capacitisme du Plateau-Mont-Royal

LE PLATEAU-MONT-ROYAL, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal lancera son Plan d'action pour l'accessibilité universelle et la lutte contre le capacitisme, ce soir, à 18 h, au Robin des bois.

Le constat du Chantier en accessibilité universelle de la Ville de Montréal est clair : nous devons en faire plus pour que les droits des personnes handicapées soient respectés et qu'elles puissent participer pleinement à la ville. C'est pourquoi l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal se dote d'un plan de 66 actions concrètes qui contribueront au développement d'une véritable culture en matière d'accessibilité universelle et de lutte contre le capacitisme.

« Avec ce plan, nous souhaitons que l'accessibilité universelle devienne un réflexe dans tous nos projets d'aménagements ou d'infrastructures, dans notre programmation sportive et culturelle, et à chaque fois qu'on émet des permis de construction ou pour occuper l'espace public. Le plus gros du travail reste à faire et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les leviers dont nous disposons à notre échelle », a déclaré Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal.

Une démarche concertée

Dix organismes de défense des droits de personnes handicapées et de personnes sourdes ainsi que la table de concertation Alliances 3e âge du Grand Plateau ont été consultés afin que leur expertise et leurs connaissances enrichissent le plan. Un comité consultatif citoyen sera également mis sur pied pour nous permettre de poursuivre le dialogue déjà engagé et d'ajuster nos actions d'ici l'échéance prévue en 2030.

« Depuis 2021, nous avons multiplié nos actions pour favoriser la participation des personnes handicapées et des personnes sourdes qui vivent ou fréquentent l'arrondissement. Aujourd'hui, nous avons une feuille de route beaucoup plus claire pour continuer de faire des avancées en accessibilité universelle et pour agir concrètement contre la discrimination fondée sur le handicap », a souligné Laurence Parent, conseillère d'arrondissement pour le district de De Lorimier.

« Ex aequo salue l'initiative de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal d'adopter un Plan d'action en accessibilité universelle. La mise en place d'une structure de gouvernance transversale en accessibilité universelle est le point de départ permettant la mise en œuvre de mesures proactives et structurantes. La création d'un comité consultatif citoyen en AU pourrait également permettre d'assurer un meilleur suivi. Nous encourageons notamment l'arrondissement à utiliser son pouvoir de négociation lors des projets de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble dans le but de rendre les immeubles plus accessibles et d'augmenter le stock de logements accessibles et adaptables au sein du quartier », a ajouté Martin Lalonde, agent de défense collective des droits pour l'organisme Ex Aequo.

L'activité de lancement sera l'occasion d'en apprendre plus sur les grandes lignes du plan d'action, d'échanger avec les élu(e)s et le personnel de l'arrondissement et surtout de célébrer l'accessibilité universelle et l'inclusion des personnes handicapées à travers la culture. Pour marquer le coup, un numéro d'humour par le comédien et humoriste Michel Cordey, qui agira à titre d'animateur de la soirée, et une performance artistique par la troupe multidisciplinaire des Productions des pieds des mains ponctueront la soirée.

Ce soir, le jeudi 14 novembre, à 18 h

Au Robin des bois, 3933, avenue du Parc-La Fontaine

Accessibilité : accessible en fauteuil roulant et interprétation en LSQ sur place

Les places sont limitées et l'inscription via ce formulaire est obligatoire

