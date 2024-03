Lancement du nouveau Programme en patrimoine culturel autochtone

QUÉBEC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent le lancement du Programme en patrimoine culturel autochtone.

Ce nouveau programme a pour but de soutenir et de promouvoir le développement de la connaissance, de la mise en valeur et du rayonnement des savoirs et des patrimoines culturels autochtones de même que d'accroître l'offre d'activités, de services et de biens pouvant contribuer au renforcement, au développement et au rayonnement des cultures autochtones. Ce programme est destiné aux organisations et aux autorités publiques autochtones qui ont pour mission de prendre part au développement culturel de leur communauté.

Le Programme permet la réalisation des objectifs du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Plus particulièrement, il participera à l'application de la mesure 1.4 « Contribuer à la vitalité et au rayonnement des cultures autochtones », du chantier de la culture, des langues autochtones et de la réconciliation. Les cultures autochtones démontrent une vitalité exceptionnelle et révèlent le caractère riche et pluriel des nations du Québec. L'objectif est de s'adapter aux réalités, aux priorités et aux besoins déterminés par et pour les nations autochtones, en soutenant des initiatives particulières qui touchent leur patrimoine.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à valoriser et à promouvoir le patrimoine culturel autochtone. Notre mission est de contribuer au développement culturel des communautés autochtones, et le lancement de ce nouveau programme permettra assurément de faire rayonner leurs cultures et leurs patrimoines. Avant tout, le souhait du gouvernement est de respecter les visions singulières du patrimoine pour les nations autochtones, sans imposer une culture ni un héritage unique. Nous espérons que cette vision pourra trouver écho avec la création d'un programme spécifique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La richesse et la valeur inestimable des patrimoines culturels des 11 nations autochtones du Québec attirent chaque année l'intérêt de plus de personnes, et ce, avec raison. Il est tout naturel que notre gouvernement investisse pour encourager la préservation de cet héritage incomparable et le développement d'initiatives prometteuses au regard de sa transmission. Je suis ravi de pouvoir travailler de concert avec mon collègue, le ministre de la Culture et des Communications, sur la mise en œuvre d'un nouveau programme, qui contribuera directement à l'essor économique et socioculturel des Premières Nations et des Inuit du Québec, ainsi qu'à la poursuite de nos engagements précédents. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Le Programme a pour objectif de permettre : d'accroître la connaissance, la promotion, la protection et le rayonnement du patrimoine culturel autochtone; de favoriser l'innovation en matière de patrimoine culturel autochtone et d'assurer sa mise en valeur.

Les projets déposés doivent toucher à au moins un type de patrimoine suivant : le patrimoine archéologique, le patrimoine immatériel, les personnages, les événements et les lieux historiques, les paysages culturels patrimoniaux, les documents patrimoniaux, les sites d'importance culturelle.

Les demandes pour le programme peuvent être présentées en continu durant l'année et chaque projet peut être soutenu jusqu'à hauteur de 50 000 $.

