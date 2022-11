OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a lancé le 12e Mois de la littératie financière lors d'un événement virtuel rassemblant des particuliers et des intervenants dévoués à la cause de renforcer la littératie financière de la population canadienne. La commissaire Robertson était accompagnée du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, qui a prononcé un discours sur le contexte économique actuel et les facteurs que les Canadiens devraient prendre en considération dans la gestion de leurs finances.

Chaque mois de novembre, l'ACFC et ses partenaires du Mois de la littératie financière tiennent des événements et présentent des renseignements et des ressources visant à aider les Canadiens à améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leur confiance en matière financière.

Le thème de cette année, Faisons des changements qui compte : Gérer votre argent dans un monde en évolution, évoque la complexité et l'évolution du contexte financier. Compte tenu de la hausse du coût de la vie et des taux d'intérêt, ainsi que des niveaux record d'endettement des ménages canadiens, l'ACFC a décidé de souligner l'importance de la gestion des dettes. Tout au long du mois, l'ACFC, de concert avec des organisations de partout au pays, cherchera à faire des progrès dans la réalisation de Faisons des changements qui comptent : Stratégie nationale pour la littératie financière 2021-2026 et à aider les Canadiens et Canadiennes à gérer leurs dettes et à atteindre leurs objectifs financiers.

L'ACFC encourage les Canadiens à visiter le site Web Canada.ca/Mois-de-la-litteratie-financiere pour obtenir des trucs et outils pratiques pour gérer leur argent et leurs dettes.

Pour chaque semaine du mois de novembre, un sous-thème lié au sujet de la gestion des dettes a été choisi.

1er au 5 novembre Trouver votre équilibre financier : trouver le bon équilibre entre vos dépenses quotidiennes et la gestion de vos dettes 6 au 12 novembre Gérer vos dettes : faire un plan pour rembourser vos dettes 13 au 19 novembre Planifier pour l'avenir : éviter d'emprunter de l'argent à l'avenir en épargnant pour atteindre vos objectifs financiers 20 au 26 novembre Emprunter de l'argent intelligemment : les facteurs à prendre en considération avant d'emprunter de l'argent et la différence entre une bonne et une mauvaise dette 27 au 30 novembre Savoir quels sont vos droits : savoir quels sont vos droits financiers lorsque vous empruntez de l'argent





La Stratégie nationale pour la littératie financière est un cadre visant à créer un écosystème financier plus accessible, inclusif et efficace pour l'ensemble des Canadiens. Elle désigne la gestion des dettes comme l'un des éléments clés pour renforcer la résilience financière des consommateurs.

Comme document d'accompagnement à la Stratégie nationale, l'ACFC a publié Compter les changements : Plan de mesure de la Stratégie nationale pour la littératie financière 2021-2026. Le Plan de mesure est un appel à l'action qui invite les intervenants de l'écosystème financier à suivre et évaluer les progrès dans la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale, y compris l'évaluation de leur contribution collective à l'atteinte de la cible d'aider les Canadiens à renforcer leur résilience financière.

Citations

Le Mois de la littératie financière nous rappelle que de nombreux outils sont mis à la disposition des Canadiens pour les aider à planifier leur budget, à rembourser leurs dettes et à se fixer des objectifs financiers. Ce qui est important pour nous, en tant que gouvernement, c'est de contribuer à rendre la vie des gens plus abordable - et une bonne littératie financière s'inscrit dans cet objectif. J'encourage tous les Canadiens qui le souhaitent à prendre un peu de temps ce mois-ci pour en apprendre davantage sur la façon de gérer leur argent. Il n'est jamais trop tard pour commencer à établir un plan financier personnel.

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Le Mois de la littératie financière est l'occasion idéale de souligner les efforts des nombreuses organisations d'un bout à l'autre du pays qui travaillent sans relâche tout au long de l'année pour renforcer la littératie financière des Canadiens et leur permettre d'obtenir des résultats plus avantageux. Compte tenu des défis auxquels de nombreux Canadiens sont confrontés dans le contexte économique actuel, le choix de la gestion des dettes comme sujet à mettre en lumière est opportun et pertinent. L'ACFC se réjouit de pouvoir compter sur le soutien continu de tous les intervenants de l'écosystème financier au moment où nous lançons le Plan de mesure et où nous commençons à compter les changements que nous faisons ensemble pour aider les Canadiens à renforcer leur résilience financière.

Judith Robertson, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Faits en bref

Le rôle de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada est de protéger les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière des Canadiens et en surveillant les entités financières sous réglementation fédérale, dont les banques, pour s'assurer qu'elles se conforment aux obligations légales, codes de conduite et engagements publics qui leur sont applicables.

L'ACFC et le Groupe d'action sur la littératie financière ont lancé le Mois de la littératie financière au Canada en 2011. Aujourd'hui, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif contribuent à la promotion du Mois de la littératie financière et organisent des événements et des activités partout au pays, dans l'objectif commun de renforcer la littératie financière des Canadiens.

La vision de la Stratégie nationale pour la littératie financière est un Canada où chaque personne peut renforcer sa résilience financière dans un monde de plus en plus numérique, ce qui représente un virage important, car l'accent n'est plus mis sur les gestes posés par les individus, mais sur l'élimination des obstacles qui empêchent les Canadiens d'atteindre de meilleurs résultats financiers.

Le Plan de mesure de la Stratégie nationale pour la littératie financière a été élaboré à la lumière de consultations auprès d'intervenants de partout au pays, y compris des groupes communautaires, le secteur des services financiers, des gouvernements et des organismes de réglementation, des chercheurs, et d'autres joueurs clés. Ces consultations visaient à tirer parti des idées des intervenants et à obtenir des renseignements sur les mesures que ceux-ci utilisent.

La littératie financière comprend les compétences ainsi que la capacité de prendre des décisions éclairées, de même que les actions ou les comportements qui mènent à des résultats financiers avantageux. La littératie financière est considérée comme une compétence essentielle tout comme la lecture et l'écriture.

La résilience financière est la capacité de s'adapter ou de persévérer face aux choix, problèmes et chocs financiers prévisibles et imprévisibles de la vie.

Produits connexes

Liens connexes

