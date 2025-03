OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'un appel de demandes afin de sélectionner une ou plusieurs organisations qui aideront le Fonds canadien de protection des loyers.

Partout au pays, les immeubles d'appartements locatifs abordables disparaissent plus rapidement qu'il n'est possible d'en construire de nouveaux-- perdus à cause du réaménagement, de l'augmentation des loyers et des conversions. Cet écart croissant fait augmenter les coûts, limite les options de logement et force les locataires à quitter leur communauté. Pour relever ce défi urgent, le gouvernement fédéral lance le Fonds canadien de protection des loyers , qui fait partie du Plan d'action canadien pour le logement, et qui a également été réitéré dans le budget de 2024.

Cette nouvelle initiative, visant à laisser sur le marché les logements locatifs abordables existants et à prévenir d'autres pertes, contribuera à garantir la stabilité du logement pour les Canadiens, en veillant à ce qu'un plus grand nombre de personnes puissent continuer à vivre dans des logements abordables.

Cet appel de demandes vise à sélectionner une ou plusieurs organisations qui aideront les fournisseurs de logements communautaires à acquérir des immeubles locatifs et à préserver l'abordabilité des loyers à long terme. Le ou les demandeurs retenus tireront parti du financement fédéral pour attirer d'autres sources de capitaux (p. ex., investissements privés, philanthropiques et autres investissements publics) dans le but de créer une source renouvelable de fonds pour les acquisitions, appuyant la croissance et l'autonomie du secteur du logement communautaire.

Grâce au Fonds canadien de protection des loyers, le gouvernement fédéral aide à protéger le parc de logements existants et son abordabilité. Le gouvernement du Canada est déterminé à résoudre la crise du logement en utilisant tous les outils à sa disposition et à faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens aient accès à des logements abordables.

« Nous devons ramener les gouvernements dans le jeu en ce qui concerne le logement social. Avec le Fonds de protection des loyers, le gouvernement fédéral donne au secteur du logement communautaire les moyens de protéger les options de logement abordable pour tous les Canadiens. »

L'honorable Nathaniel Erskine‑Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le Fonds canadien de protection des loyers fournira 1,47 milliard de dollars (470 millions de dollars en contributions non remboursables et 1 milliard de dollars en prêts à faible taux d'intérêt) pour appuyer l'acquisition d'immeubles multirésidentiels existants privés par des fournisseurs de logements communautaires. Il s'agit d'un engagement de cinq ans, à compter de 2025.

L'appel de demandes pour le Fonds vient d'être lancé. Les demandes peuvent être soumises jusqu'au 21 mai 2025, à 16 h [HE] .

. Le Fonds canadien de protection des loyers fait partie de l'approche pangouvernementale visant à relever les défis en matière de logement, comme il est décrit dans le document intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Il s'harmonise avec l'un des principaux objectifs du troisième pilier du Plan, soit aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement, c'est-à-dire accroître l'offre de logements abordables.

