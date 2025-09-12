MONTRÉAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB BMO TAP BBB (le « FNB BMO TAP »).

Le FNB BMO TAP a conclu son offre initiale de parts en $ CA (CBOE CA : ZBBZ), de parts couvertes (CBOE CA : ZBBZ.F) et de parts en $ US (CBOE CA : ZBBZ.U), et est coté et négocié à la bourse Cboe Canada Inc.

Le FNB BMO TAP a pour objectif de procurer un revenu, tout en préservant le capital, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des prêts (les « TAP ») notés BBB d'émetteurs domiciliés à l'extérieur du Canada. En ce qui a trait aux parts couvertes, le FNB BMO TAP investira également dans des instruments dérivés ou utilisera de tels instruments pour tenter de couvrir son exposition au dollar américain.

Pour plus d'informations, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO TAP avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans le FNB BMO TAP, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

