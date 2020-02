Lancement du FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique et du FNB actif international de dividendes Dynamique

TORONTO, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Fonds Dynamique a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique (symbole boursier : DXN) et du FNB actif international de dividendes Dynamique (symbole boursier : DXW). Ces deux nouvelles solutions sont axées sur des catégories de placement sous-représentées et peuvent aider les investisseurs à accroître la diversification de leurs portefeuilles.



« Nous sommes ravis de proposer ces nouveaux produits à nos clients, car il y a peu de fonds négociés en bourse véritablement actifs dans ces segments du marché », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. « Le FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique et le FNB actif international de dividendes Dynamique offrent aux investisseurs un plus vaste choix ainsi qu'une souplesse accrue pour diversifier leurs portefeuilles tout en leur donnant accès à l'immense expérience de Dynamique dans le domaine des FNB gérés activement. »

Le FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique vise à dégager une plus-value du capital à long terme et un revenu au moyen surtout de placements diversifiés qui se composent de titres d'entreprises du monde entier œuvrant dans les infrastructures ou dans des domaines connexes. Il est géré par Frank Latshaw, portefeuilliste principal, et Oscar Belaiche, qui se trouvent tous deux à la barre d'un mandat analogue.

Le FNB actif international de dividendes Dynamique cherche à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation d'entreprises qui versent des dividendes ou des distributions et qui se situent ou exercent leurs activités principalement hors de l'Amérique du Nord. Il est sous la responsabilité de Dana Love, Kevin Kaminski et Danilo Martins, qui gèrent aussi un mandat analogue.

Leur premier appel public à l'épargne ayant pris fin, le FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique et le FNB actif international de dividendes Dynamique seront inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (TSX) dès son ouverture aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur ces instruments et les autres FNB actifs Dynamique, rendez-vous à www.dynamique.ca/FNB.

Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

