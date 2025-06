TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ -

Approbation de fusions de fonds de Fonds Dynamique par les porteurs de titres

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire » des Fonds Dynamique) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation des porteurs de titres, lors d'assemblées extraordinaires tenues le 18 juin 2025, pour fusionner certains fonds (les « fusions »). Les fusions devraient avoir lieu vers le 18 juillet 2025.

Les fonds communs suivants (chacun, un « fonds dissous ») seront fusionnés avec les fonds communs correspondants (chacun, un « fonds maintenu ») :

Fonds dissous

Fonds maintenus Type de fusion Fonds de titres de créance

diversifiés Dynamique fusion avec Mandat privé de stratégies actives

de crédit Dynamique Imposable Fonds d'actions européennes

Dynamique fusion avec Mandat privé de dividendes

internationaux Dynamique Non imposable

Plus de renseignements au sujet des fusions figurent dans les documents relatifs à l'assemblée extraordinaire qui ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres et qui sont également disponibles à dynamique.ca/votedesporteursdetitres.

Approbation des porteurs de titres pour la Catégorie de ressources stratégique Dynamique : modification de l'objectif de placement et de l'indice de référence

Aujourd'hui, le gestionnaire a annoncé avoir reçu l'approbation des porteurs de titres pour modifier l'objectif de placement et l'indice de référence aux fins du calcul des primes de performance et de l'évaluation du rendement pour la Catégorie de ressources stratégique Dynamique, qui sera renommée Catégorie minière stratégique Dynamique. Les modifications prendront effet vers le 11 juillet 2025.

Le nouvel objectif de placement du fonds sera le suivant :

La Catégorie minière stratégique Dynamique vise à générer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés mondiales d'exploration, d'exploitation et de production de produits de base physiques, comme les métaux précieux, les métaux de base, les minerais critiques, l'uranium, les terres rares ou les métaux ferreux.

L'indice de référence utilisé aux fins du calcul des primes de performance et de l'évaluation du rendement sera désormais l'indice MSCI Monde des métaux et des mines ($ CA).

Plus de renseignements au sujet de l'objectif de placement et de l'indice de référence aux fins du calcul des primes de performance figurent dans les documents relatifs à l'assemblée extraordinaire qui ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres et qui sont également disponibles à dynamique.ca/votedesporteursdetitres.

Distributions en espèces de juin 2025 des FNB actifs Dynamique et de la série FNB

Fonds Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces de juin 2025 pour les FNB actifs Dynamique et les parts de série FNB cotés à la Bourse de Toronto (TSX) qui versent des distributions mensuelles ou trimestrielles. Les porteurs de parts inscrits le 25 juin 2025 recevront le 30 juin 2025 les distributions en espèces suivantes :

FNB actif Dynamique Symbole boursier (TSX) Distribution en espèces par part ($) Fréquence des distributions FNB actif d'obligations Dynamique DXBB 0,070 Mensuelle FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,059 Mensuelle FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,082 Mensuelle FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique DXCB 0,077 Mensuelle FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,091 Mensuelle FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB 0,075 Mensuelle FNB actif évolution énergétique Dynamique DXET 0,003 Trimestrielle FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ 0,162 Mensuelle FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE 0,050 Mensuelle FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique DXF 0,100 Trimestrielle FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique DXN 0,183 Trimestrielle FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,200 Mensuelle FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique DXV 0,053 Mensuelle FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,097 Mensuelle FNB actif immobilier Dynamique DXRE 0,150 Trimestrielle FNB actif de revenu de retraite Dynamique DXR 0,087 Mensuelle FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,064 Mensuelle FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU 0,075 Mensuelle Fonds d'opportunités de crédit Dynamique DXCO 0,112 Mensuelle Fonds à revenu fixe mondial Dynamique DXBG 0,070 Mensuelle Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique DXCP 0,095 Mensuelle

