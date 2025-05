TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - Fonds Dynamique est fière d'annoncer le lancement du Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique, un nouveau fonds commun de placement géré activement qui repère des occasions de placement à petite capitalisation intéressante à l'échelle mondiale.

« Les actions de sociétés à petite capitalisation sont souvent négligées par les analystes et les investisseurs malgré leur solide potentiel de rendement à long terme », souligne Mark Brisley, chef de Fonds Dynamique. « Ce fonds offre aux investisseurs une façon attrayante de diversifier leur portefeuille sans recourir aux traditionnelles actions américaines à grande capitalisation, en accédant à des occasions de croissance et d'innovation sur les marchés d'actions mondiales à faible capitalisation au moyen d'une approche active qui priorise la qualité. »

Le Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille largement diversifié, composé principalement de titres de participation de sociétés à petite capitalisation établies à l'extérieur du Canada.

Il est géré par Raymond Lai, un gestionnaire de portefeuille qui compte plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie, en particulier dans le segment des actions à petite et moyenne capitalisation. L'équipe mise sur un processus de placement fondamental ascendant pour dénicher des entreprises sous-estimées de grande qualité qui génèrent un bon flux de trésorerie disponible, affichent un rendement élevé du capital investi et offrent un avantage concurrentiel durable.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement non traditionnels liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

