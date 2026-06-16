Lancement du fauteuil ergonomique LiberNovo Maxis Big & Tall, qui offre un nouveau niveau de « stabilité, largeur et confort » pour les longues périodes en position assise

HONG KONG, 16 juin 2026 /CNW/ - La gamme Maxis de LiberNovo est mise en vente dès aujourd'hui. Il s'agit de la première ligne de la marque entièrement conçue pour les personnes de grande taille et de forte corpulence, et non d'une simple version agrandie d'un fauteuil standard. Il est disponible en trois configurations, ainsi que deux nouveaux modèles de la gamme LiberNovo Omni.

La série Maxis est en ligne aujourd'hui, à compter de 1 169 $ CA, avec des économies de lancement allant jusqu'à 42 % sur le PDSF.

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Conçu pour s'adapter au corps, pas juste pour s'y ajuster

Maxis s'attaque aux trois problèmes que rencontrent les personnes de forte corpulence dans un siège standard : des cuisses qui ne sont pas bien maintenues, un dossier qui se balance sous le poids et un soutien qui cède dès le milieu de l'après-midi. Le siège de 52 cm s'étend complètement sous la cuisse. La mousse multi-densité conserve sa forme au lieu de s'affaisser sous la charge. Un dossier haut et un appui-nuque réglable soutiennent la colonne vertébrale et la nuque, l'appui-nuque étant placé au niveau de la nuque plutôt qu'à l'arrière de la tête. Le châssis est certifié BIFMA à 181 kg (399 lb) sur une base en alliage d'aluminium moulé sous pression.

Inclinaison qui résiste à la charge

C'est à l'inclinaison que la plupart des fauteuils perdent en stabilité, surtout chez les personnes de forte corpulence. Le système de réglage de l'inclinaison en cinq positions offre une plage de réglage entre 105° et 160°, tandis que le système de soutien dynamique maintient le châssis stable à chaque étape. Ainsi, le siège reste bien ancré au sol, que vous vous asseyiez bien droit pour vous concentrer, que vous vous penchiez en arrière entre deux tâches ou que vous vous allongiez complètement pendant une longue session.

C'est là qu'il fait ses preuves

La même configuration est payante pendant une longue journée. Huit heures assis au bureau, une soirée allongée à la maison, une séance de jeu marathon : le modèle Maxis est conçu pour offrir un maintien ferme et un confort optimal tout au long de la journée, et pas seulement pendant la première heure.

Une gamme unique, pour tous les profils et tous les budgets

Le modèle Maxis est livré en trois configurations : le modèle Manual (1 169 $ CA) comprend la structure de base avec un dossier inclinable en cinq positions et un piètement en alliage d'aluminium. Le modèle Electric (1 509 $ CA), disponible en Graphite ou Glacier, intègre un soutien lombaire électrique et une fonction d'étirement de la colonne vertébrale, permettant un réglage précis d'une simple pression sur un bouton. Le modèle Airflow (1 769 $ CA) se trouve au sommet, en superposition de la fonction Active Airflow pour les utilisateurs qui ont tendance à avoir chaud. Deux mises à jour Omni arrivent le même jour : Omni SE, le modèle à réglage manuel de la plateforme Dynamic Ergonomics de LiberNovo, et Omni Pro, la version entièrement électrique dotée d'un soutien lombaire motorisé, d'un système d'étirement de la colonne vertébrale et de la fonction Active Airflow. Entre eux, la gamme couvre maintenant la plupart des morphologies et la plupart des budgets.

Les tarifs de lancement sont valables à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet.

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SOURCE LiberNovo

Emilia Zhang, [email protected], +86-18309206008