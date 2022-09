MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le CIRANO et le Centre de recherches mathématiques se réjouissent aujourd'hui du lancement du deuxième volet des travaux du partenariat « En avant math ! ».

Ce partenariat de recherche d'envergure a pour mission d'identifier les meilleurs moyens de promouvoir les mathématiques et favoriser le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour des domaines de pointe.

La poursuite d'un programme de recherche qui fournit des analyses approfondies et des données probantes

Depuis trois ans, En avant math ! a permis d'identifier des pistes de solutions afin d'assurer le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée en mathématiques appliquées et favoriser une meilleure adéquation entre les compétences des personnes et les besoins du marché du travail, particulièrement dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

Le Colloque qui se tient aujourd'hui au CIRANO présente les résultats d'une dizaine de projets réalisés dans le cadre du premier volet d'En avant math ! et à partir desquels de précieux enseignements peuvent être tirés en matière de recommandations stratégiques pour le Québec. Le premier volet de ce partenariat a réuni des spécialistes du milieu de la recherche universitaire autour d'enjeux stratégiques comme l'adéquation entre les concepts enseignés à l'école secondaire au Québec et les concepts utilisés en milieu de travail dans l'industrie des STIM, la formation en mathématique des enseignantes et enseignants et les outils mis à leur disposition, les déterminants cognitifs et non cognitifs du choix du domaine d'études, l'évolution de la demande de compétences liées aux STIM ou encore les liens entre numératie et succès sur le marché du travail.

De nouvelles initiatives sur le terrain et des outils de formation pour promouvoir les mathématiques

En plus d'un programme de recherche, En avant math ! c'est aussi un ensemble d'initiatives sur le terrain pour promouvoir les mathématiques. Ces activités s'adressent à diverses clientèles dans le système éducatif, du préscolaire jusqu'à l'universitaire, ainsi que des activités pour le grand public.

De nouvelles initiatives s'ajouteront dans le cadre du deuxième volet d'En avant math ! incluant la conception de capsules vidéo pour aider les parents à mieux accompagner leurs enfants dans l'apprentissage des mathématiques et du matériel de formation pour le rehaussement des compétences en mathématiques de professionnels dans des domaines appliqués. D'autres projets de recherche s'ajouteront également, portant notamment sur les questions de disponibilité et rétention de la main-d'œuvre et l'intégration au marché du travail de populations plus à risque, en particulier dans les secteurs des STIM.

Ce deuxième volet du partenariat permettra de soutenir le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée en mathématiques et d'identifier des pistes de solutions pour les décideurs publics.

En avant math! est soutenue financièrement par le gouvernement du Québec.

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca). Il fédère des chercheurs de toutes les universités du Québec (Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, Université du Québec à Montréal, Université Concordia, Université McGill, Université Laval, Université de Sherbrooke, ÉTS, ENAP, INRS, Université du Québec) mais aussi d'ailleurs au Canada et dans le monde.

À propos du CRM

Le Centre de recherches mathématiques (CRM) est un institut international de recherche en mathématiques et statistique - le premier établi au Canada - rassemblant plus de 270 membres réguliers. Il coordonne la recherche en mathématiques et statistique au Québec et poursuit l'avancement des connaissances dans toutes ses activités. L'institut regroupe 13 laboratoires de recherche dont la portée couvre tout le spectre des sciences mathématiques modernes et de leurs applications. Dans la poursuite de ses activités, le CRM reçoit l'appui de six universités partenaires - Montréal (qui accueille physiquement le centre), UQAM, McGill, Concordia, Laval et Sherbrooke - ainsi que d'organismes subventionnaires du Québec, principalement le FRQ, du Canada - le CRSNG - et internationales, dont la Fondation Simons. Fondé en 1968, le CRM s'est taillé au fil des ans une place importante sur la scène internationale et joue un rôle majeur dans le réseau mondial des instituts de recherche mathématique.

