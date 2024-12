ROUYN-NORANDA, QC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation de l'UQAT (FUQAT) est fière d'annoncer le lancement officiel du concours de bourses Pimiskâw, une initiative destinée aux personnes étudiantes autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Avec près de 75 000 $ en bourses offertes pour la première édition, ce programme permettra de soutenir plusieurs parcours universitaires et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l'implication des personnes étudiantes autochtones. Tout en participant à la réduction des inégalités sociales et en favorisant l'accès à l'éducation supérieure, ces bourses visent aussi à attirer un plus grand nombre de personnes autochtones vers des études postsecondaires, plus spécifiquement à l'UQAT.

Ce concours est le résultat d'une étroite collaboration entre la FUQAT, le Service Premiers Peuples (SPP) de l'UQAT, le Service Mamawi Mikimodan et des membres de la communauté étudiante autochtone. Cette démarche de cocréation a permis de concevoir un programme qui répond aux réalités des personnes étudiantes autochtones.

Le concours de bourses Pimiskâw est aligné sur le principe de reconnaissance territoriale de l'UQAT. Il s'agit d'une manifestation concrète de l'engagement de l'Université à valoriser les savoirs, les cultures et la résilience des Premiers Peuples en mettant en place des moyens pour promouvoir et favoriser l'accessibilité aux études et la persévérance scolaire.

« Nous avons consulté la communauté étudiante autochtone et nous avons collaboré avec elle pour bâtir un programme porteur et adapté au milieu. Par cette initiative, nous souhaitons l'accompagner dans son cheminement universitaire tout en reconnaissant la richesse de ses cultures et de ses contributions au sein de notre université et notre société », souligne Karine Gareau, directrice générale de la Fondation de l'UQAT.

Un nom symbolique

Le nom Pimiskâw a été choisi à la suite d'une consultation auprès des étudiantes et étudiants autochtones de l'UQAT. Il a été proposé par Jérémie Brazeau, membre de la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi et étudiant en enseignement de l'anglais langue seconde au Centre de Mont-Laurier. Ce mot fait référence à l'action de pagayer en canot. « Étant un canoteur, j'associe mon retour aux études à une descente de rivière. Parfois, nous rencontrons des rapides, mais notre canot et nos efforts nous mèneront à bon port. J'associe ces aides financières au canot qui nous aide tout au long de notre parcours scolaire », explique M. Brazeau. Pimiskâw symbolise ainsi le soutien et la persévérance nécessaires pour surmonter les défis liés aux études.

Les personnes étudiantes autochtones seront invitées à déposer leur candidature entre le 6 et le 26 janvier 2025. La remise des bourses se fera en partie lors du Gala des bourses de la Vallée-de-l'Or le 2 avril prochain au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de Val-d'Or, ou selon le campus d'attache de la lauréate ou du lauréat.

Plusieurs donatrices et donateurs ont déjà confirmé leur participation. La Fondation de l'UQAT invite néanmoins les organismes, les entreprises et les particuliers qui souhaitent soutenir la cause en offrant une bourse à communiquer avec elle.

