Lancement du concours d'architecture pour le futur Espace Riopelle du MNBAQ

Le MNBAQ invite les architectes à soumettre leur candidature d'ici le 29 avril 2022, 14 h , et ainsi mettre à profit leur créativité pour enrichir le patrimoine du 21 e siècle de la Capitale-Nationale. Le nouveau bâtiment propulsera le MNBAQ vers l'avenir, en créant un véritable carrefour, un lieu de convergence au sein de son complexe muséal. Il permettra également de renouveler complètement l'expérience muséale, soit de magnifier les lieux en plaçant l'humain au centre de la nouvelle aventure, dans un espace qui favorisera la rencontre en plus d'accroître l'accessibilité à la collection nationale, notamment en donnant une vitrine internationale à l'œuvre de Jean Paul Riopelle.

Marie-Chantal Croft, architecte canadienne reconnue pour nombre de réalisations, entre autres le Théâtre Le Diamant, et dont l'expertise est liée à la construction ou la rénovation de bâtiments dans des environnements complexes.

Alain Fournier, architecte québécois, a réalisé de nombreux bâtiments à l'international. Depuis plusieurs années, il se consacre à des projets au nord du 55e parallèle dans des environnements nordiques.

Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle, est une leader de renom au sein du milieu culturel et philanthropique québécois et canadien, ayant contribué au développement de nombreuses organisations nationales et internationales.

Dominique Jakob, architecte française ayant une riche expérience internationale. La firme Jakob+MacFarlane est reconnue pour : sa vision ludique et innovante, ses spécialistes des enjeux liés au climat hivernal ainsi que leur sensibilité au développement durable.

Georges Leahy, architecte à la retraite possédant une solide expérience en lien avec la rénovation d'édifices patrimoniaux de Québec, dont l'Îlot du Palais et le Petit Séminaire de Québec.

Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, détient une expérience plurielle dans le domaine de la muséologie, où il a occupé diverses fonctions dans les secteurs de l'éducation, de la conservation, de la conception d'expositions et de la direction d'organisations.

Ronna Tulgan Ostheimer, directrice de l'éducation au Sterling and Francine Clark Art Institute au Massachusetts, est spécialiste dans le développement de publics ciblés, dont l'action est reconnue par ses pairs des musées américains, canadiens et européens.

Le jury veillera à faire le choix impartial et éclairé d'un concept lauréat parmi un ensemble diversifié de prestations.

Le MNBAQ voit grand et se tourne vers l'avenir

Rappelons que ce projet majeur de 42,5 M$ verra le jour grâce à un partenariat unique entre le gouvernement du Québec, le MNBAQ et la Fondation Jean Paul Riopelle. Le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 20 M$ pour la création de l'Espace Riopelle auquel s'ajoute un don exceptionnel de mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle, soit 20 M$ pour la construction du bâtiment. La Fondation du MNBAQ s'est engagée à compléter le coût du projet par un apport financier de 2,5 M$ grâce à la participation du secteur privé. D'ailleurs, une grande campagne de financement sera lancée à l'été 2022, entre autres, afin de recueillir des fonds et de promouvoir ce projet d'importance. La réalisation de l'Espace Riopelle est le point culminant des célébrations entourant le centenaire de Jean Paul Riopelle, dont l'inauguration est prévue en 2025. Il abritera de façon permanente la plus grande collection publique d'œuvres Riopelle au monde.

Informations complémentaires sur le concours

Les participantes et les participants peuvent consulter les documents officiels du concours disponibles sur le site Internet du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) au : https://www.seao.ca/

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Renseignements: Pour des informations complémentaires sur le concours, les candidates et les candidats sont invités à communiquer à l'adresse courriel suivante : [email protected]