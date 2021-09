Lancement du concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour le réaménagement du parc Elgar (parc Dan-Hanganu)

Appel de propositions jusqu'au 26 octobre 2021

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun lance, en collaboration avec le Bureau du design de la Ville de Montréal, un concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour le réaménagement du parc Elgar, récemment renommé le parc Dan-Hanganu, dans le quartier de L'Île-des-Sœurs.

Le réaménagement de cet espace public vise à en rehausser la qualité paysagère et l'expérience citoyenne, ainsi qu'à rendre hommage à l'architecte Dan S.Hanganu. Le budget pour la réalisation du projet est de 908 820$.

L'arrondissement de Verdun a consulté cet été la population pour connaître ses besoins, ses priorités et ses idées sur le réaménagement du parc. Au total, 169 personnes ont participé à la consultation. Les résultats recueillis ont servi d'intrants pour mieux définir le projet et élaborer le programme du concours.

« Nous visons pour ce projet un concept créatif et de grande qualité, qui permettra de remettre le parc au goût du jour, d'améliorer l'expérience citoyenne et de rendre hommage à l'architecte Dan Hanganu. Le parc est très fréquenté par la population de L'Île-des-Soeurs et les équipements qu'on y retrouve se sont détériorés au fil des ans. Les futurs aménagements permettront de mieux répondre aux besoins des usagers. La commémoration de l'oeuvre de Dan Hanganu pourra prendre différentes formes dans le parc », a déclaré le maire de l'arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau.

« Le concours permettra de susciter des idées novatrices et d'ouvrir le marché au plus grand nombre, dont la relève, car ce processus de sélection est basé sur le talent et sur la qualité du concept et non uniquement sur l'expérience ou le prix. L'architecture de paysage est la discipline toute indiquée pour avoir une vision globale de l'aménagement de cette place d'envergure. Le concours est pluridisciplinaire et exige aussi l'apport d'ingénieurs et d'architectes. Pour la Ville, il s'agit d'une belle occasion d'affirmer notre engagement envers la qualité en architecture et en design et de mettre de l'avant les talents montréalais qui donnent vie à la désignation Montréal Ville UNESCO de design », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Citoyen de L'Île-des-Sœurs jusqu'à son décès en 2017, Monsieur Hanganu est l'architecte qui a conçu l'agrandissement du centre communautaire Elgar, qui se trouve à proximité du parc, ainsi que de nombreux autres immeubles et édifices dans le quartier de L'Île-des-Sœurs. On lui doit également le musée Pointe-à-Callière, le pavillon de design de l'UQAM, l'école de gestion HEC Montréal, le siège social du Cirque du Soleil et le Théâtre du Nouveau Monde. Cet hommage vise à souligner la contribution exceptionnelle de cet architecte dont les réalisations sont reconnues pour leur excellence.

Les détails du concours

Le concours d'architecture de paysage se tiendra en deux étapes. Lors de la première, le jury composé d'une majorité de professionnels en architecture de paysage et en design d'espaces publics ainsi que de M. Gilles Prud'homme, architecte et collaborateur de longue date de M. Dan Hanganu, retiendra quatre finalistes parmi les propositions anonymes qui seront reçues par la Ville. Dans la deuxième étape, les quatre finalistes développeront une prestation (planches comprenant les esquisses, présentation du concept, évaluations budgétaires, etc.) qui sera analysée par le même jury. Les prestations des finalistes auront lieu devant le public qui ne pourra toutefois intervenir. Au terme de cette étape, le jury sélectionnera et recommandera un lauréat.

Les concurrents intéressés doivent se procurer les documents du concours qui seront disponibles sur le site du SEAO à compter du 10 septembre 2021. Pour obtenir plus de détails sur le concours, visitez la page dédiée au projet sur le site web du Bureau du design de la Ville de Montréal.

Le Bureau du design de la Ville de Montréal accompagne l'arrondissement de Verdun pour la mise en œuvre de ce concours, qui s'inscrit en continuité avec les engagements pris par la Ville à travers l'adoption de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, favorisant ainsi la qualité et la résilience de ses milieux de vie.

C'est d'ailleurs grâce à des projets comme le concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour le réaménagement du parc Dan-Hanganu (parc Elgar) que la Ville de Montréal fait vivre, depuis 15 ans, son statut de Ville UNESCO de design. Par cette désignation, l'UNESCO reconnaît la contribution des designers à l'avenir de Montréal, et l'engagement de la Ville à miser sur ces talents pour offrir un meilleur milieu de vie aux Montréalais.es.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Renseignements: Mathieu Robert-Perron, [email protected], 438 402-8928

Liens connexes

https://montreal.ca/verdun