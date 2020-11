QUÉBEC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est heureux d'annoncer le lancement du nouveau Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens (CIAPE). Provenant généralement de l'activité humaine, les perturbateurs endocriniens peuvent affecter la santé globale des humains et des animaux, et même de leur progéniture. Ce nouveau regroupement de recherche intercentre, financé par l'INRS, a été initié par les professeures Valérie Langlois, du centre Eau Terre Environnement, et Isabelle Plante du centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie.

Les perturbateurs endocriniens se retrouvent communément dans les produits pharmaceutiques, les produits domestiques et autres contaminants environnementaux. Depuis plusieurs années, les études démontrent qu'ils peuvent altérer la production d'hormones essentielles au bon développement des êtres vivants et au développement de maladie chez l'être humain, entre autres. « Il est important que toutes les substances chimiques qui sont utilisées dans notre société soient sécuritaires, surtout pour les maillons les plus sensibles, c'est-à-dire nos enfants, mais également pour les animaux qui vivent dans nos écosystèmes et qui peuvent également être exposés », souligne Valérie Langlois, directrice du CIAPE.

Les recherches du CIAPE

Le centre a pour objectif de favoriser les collaborations internationales entre chercheuses et chercheurs s'intéressant à l'étude et l'analyse des perturbateurs endocriniens et qui sont issus de plusieurs secteurs scientifiques. Grâce à ces collaborations et aux compétences complémentaires de ses membres, le CIAPE veut contribuer, de façon novatrice, à une meilleure compréhension des problématiques liées aux perturbateurs endocriniens.

Les recherches du CIAPE se concentrent sur la santé environnementale, la santé humaine, le traitement de l'eau, la chimie analytique, l'épidémiologie et les politiques environnementales. Le CIAPE compte déjà plus d'une centaine de membres au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne, en Argentine et aux Pays-Bas.

L'INRS a su être visionnaire par rapport à l'importance accordée aux recherches sur les perturbateurs endocriniens en accordant un financement dédié à la création de ce nouveau centre de recherche intersectoriel. « J'ai confiance que les travaux de recherche interdisciplinaires issus du CIAPE contribueront, de façon novatrice, à trouver des solutions concrètes en lien avec plusieurs enjeux prioritaires pour le Québec, dont la santé humaine, la santé environnementale et le traitement de l'eau », soutient Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

À propos du CIAPE

Le Centre a pour mission d'informer, d'assister et de servir de ressource aux instances gouvernementales, aux organismes à but non lucratif et à l'industrie. De plus, il est également une ressource importante pour la population québécoise et canadienne, afin de leur permettre d'identifier, de reconnaître, de quantifier et de gérer les perturbateurs endocriniens auxquels les membres de la population peuvent être exposés.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et 2e au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formations interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 400 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

