Lancement du 7e Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui le 7e Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, qui se tiendra jusqu'au 7 octobre 2024.

Doté d'un budget de 2,2 M$, cet appel de projets vise à accroître et à enrichir l'offre d'activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire ainsi que du collégial. Il contribue, entre autres, à soutenir les artistes professionnels, les écrivaines, les écrivains et les organismes qui désirent réaliser un projet d'activités culturelles, plus précisément en dehors des heures de classe pour les projets dans les écoles. Chaque projet retenu peut se voir accorder une aide financière allant jusqu'à 75 % des dépenses admissibles, pour une somme maximale de 50 000 $.

Depuis le lancement du premier Appel de projets en août 2018, le Ministère a accordé au total 11,6 M$ pour la réalisation de près de 600 projets culturels partout au Québec. Cela démontre les efforts déployés par le Ministère pour offrir aux jeunes des expériences culturelles riches et diversifiées tout au long de leur cheminement scolaire, et ce, afin de participer à leur formation et de contribuer à leur réussite éducative.

