Lancement des travaux de construction de 23 logements sociaux destinés à des femmes monoparentales à faible revenu à Laval

LAVAL, QC, le 8 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont fiers de souligner le début des travaux de construction du projet d'habitation Avenir de femmes initié par le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin. Il s'agit d'un immeuble de 23 logements qui sera destiné à des femmes monoparentales à faible revenu à Laval. Ce chantier représente un investissement totalisant plus de 10,1 M$.

La Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, contribue pour plus de 4,8 M$, dont 2 M$ provient du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Elle allouera également une aide supplémentaire aux locataires pour les aider à payer leur loyer en leur accordant un supplément au loyer. La Ville de Laval accorde plus de 1,2 M$ pour la construction de l'immeuble.

Par ailleurs, la construction de ces logements sociaux permettra la mise en œuvre du projet Implantation d'Avenir de femmes phases I et II, réalisé notamment grâce à un financement de plus de 235 000$ de la Ville de Laval et du gouvernement du Québec. Ces sommes proviennent de l'Entente sectorielle en matière de lutte à la pauvreté et contre l'exclusion sociale pour la région de Laval 2019-2022, auxquels participent les partenaires suivants: le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et la Ville de Laval. Le Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, contribue également à cette entente.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable et notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour qu'il en soit ainsi. Nos investissements contribuent à soutenir efficacement ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Des logements sûrs et abordables sont essentiels à la santé et à la prospérité des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui représente un autre pas vers la résolution de la crise du logement. Par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous élargissons l'offre de logements abordables pour les femmes et leurs enfants, ici même, à Laval. »

Fayçal El-Khoury, député de Laval - Les Îles

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cet octroi de plus de 4,8 M$ permettra à des femmes monoparentales à faible revenu de bénéficier d'un logement sécuritaire et confortable. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale fait partie des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi mon ministère financera des services qui seront offerts dans les logements destinés à des femmes monoparentales à faible revenu à Laval. Les services seront donnés dans le cadre du projet Implantation d'Avenir de femmes, une initiative qui reflète bien la raison d'être des Alliances pour la solidarité, créées pour améliorer la vie des personnes les plus fragiles, tout en entretenant l'esprit communautaire. En effet, ce projet répondra concrètement aux besoins des mères en situation de vulnérabilité éloignées du marché du travail en offrant, en plus d'un accès à un logement, un accompagnement socioprofessionnel et un soutien pour favoriser la réussite éducative de leurs enfants. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les Lavallois foisonnent d'idées pour bonifier la qualité de vie de leur communauté. J'en profite pour les remercier, car ils contribuent ainsi au dynamisme de notre région. Je suis certain qu'une fois de plus, ils sauront se montrer créatifs et proposer de beaux projets inspirants pour la communauté. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« La Ville de Laval se réjouit de la concrétisation du projet d'habitation Avenir de femmes visant à favoriser le développement d'une offre résidentielle adaptée aux besoins de la population lavalloise, y compris les clientèles vulnérables. L'accès au logement abordable est l'une des priorités de notre administration et ce projet est un exemple concret de ce que nous pouvons faire pour améliorer durablement les conditions de logement des Lavallois. »

Sandra El-Helou, conseillère municipale du district Souvenir-Labelle, membre associée du comité exécutif et chargée des dossiers des Femmes, Jeunes et Aînés à la Ville de Laval

« Ce projet marque une nouvelle ère pour le quartier de Place St-Martin, qui non seulement permettra à terme de donner de meilleures perspectives à de nombreuses familles monoparentales, mais aussi de pérenniser dans le quartier la présence de notre organisme qui sera mieux équipé pour répondre aux besoins de la communauté. »

Martin Badia, président du Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin

Faits saillants :

Tous les locataires pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 395 000$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90% par la SHQ et à 10% par la Ville de Laval .

. Le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin a aussi obtenu une aide financière de plus de 448 000$ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu des normes de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Laval .

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

https://www.facebook.com/SocietehabitationQuebec SocietehabitationQuebec

https://twitter.com/HabitationSHQ HabitationSHQ

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Sources : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]