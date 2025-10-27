Lancement des Primeurs surprises du lundi le 10 novembre

Pas de titre. Pas de bande-annonce. Pas de divulgâchage. Juste un billet à 8,99 $ pour avoir le plaisir de découvrir en primeur la prochaine nouveauté qui créera l'événement.

TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Afin d'offrir une valeur et des émotions incomparables aux cinéphiles, Cineplex (TSX : CGX) lance les Primeurs surprises du lundi, une série d'événements spéciaux qui permettra de visionner une nouveauté mystère en exclusivité pour seulement 8,99 $ (prix à la billetterie). Des frais de réservation pouvant aller jusqu'à 1,50 $ s'appliquent aux billets achetés en ligne. Les membres CinéClub peuvent utiliser leur billet mensuel gratuit pour assister à l'événement. Tous les prix mentionnés excluent les taxes applicables.

Le lundi 10 novembre 2025, nous diffuserons un film en primeur dans certains cinémas du pays. La surprise? Nous n'en dévoilerons le titre qu'au moment de baisser les lumières. Le seul indice? Il s'agira d'une nouveauté qui n'a jamais été présentée en salle auparavant.

Les billets pour cette première primeur surprise sont déjà en vente et s'envolent rapidement. Visitez Cineplex.com pour connaître les cinémas participants et l'horaire des séances. Le classement du film sera disponible sur Cineplex.com avant la projection.

Les Primeurs surprises du lundi offrent la chance de voir des nouveautés fantastiques avant tout le monde. Pour faire partie des premières personnes à connaître le lieu et la date de diffusion de ces films, suivez Cineplex sur Instagram (@cinemascineplex), sur X (@cinemascineplex) ou sur Facebook (@cinemascineplex), ou encore visitez Cineplex.com.

Cineplex (CGX sur TSX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias.

Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens.

