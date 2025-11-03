La Journée communautaire Cineplex sera de retour le 15 novembre Profitez de films et de jeux gratuits, et saisissez l'occasion de faire votre part!

C'est la 13e édition annuelle de l'événement, en soutien cette année à BGC Canada

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - (TSX : CGX) - Inscrivez la date à votre agenda! La Journée communautaire Cineplex sera de retour le samedi 15 novembre pour une matinée remplie de films et de jeux gratuits, sans compter des rabais sur la nourriture et les boissons dans les établissements Cineplex, The Rec Room et Playdium participants. C'est l'occasion pour les invités de collectivités partout au Canada de vivre des moments amusants et inoubliables avec famille et amis tout en faisant un geste pour leur communauté. La Journée communautaire Cineplex soutiendra une fois de plus BGC Canada (autrefois Repaires jeunesse du Canada/Boys & Girls Clubs of Canada), le plus grand organisme du pays dédié au bien-être des enfants et des jeunes.

« La Journée communautaire Cineplex est toujours l'une de mes journées préférées de l'année, alors que nous accueillons des invités de collectivités partout au Canada pour une matinée de films gratuits ou pour une compétition amicale à The Rec Room ou à Playdium, a déclaré Ellis Jacob, président et directeur général de Cineplex. Au cours des 13 dernières années, notre Journée communautaire a assuré le soutien de plusieurs organismes de bienfaisance, ce qui nous a permis de changer les choses dans les collectivités au sein desquelles nous vivons et travaillons. »

Cineplex et XSCAPE

Les billets de cinéma pour la Journée communautaire seront uniquement disponibles sur place le 15 novembre de 9 h à 11 h (heure locale), et distribués selon l'ordre d'arrivée, afin de nous assurer que tous aient la chance de profiter de la magie du cinéma. Cette année, le studio partenaire est Universal Pictures, qui présentera des classiques pour toute la famille : Les minions 2 : Il était une fois Gru, Le chat potté : Le dernier vœu, Chantez! 2 et Robot sauvage. L'horaire est disponible à Cineplex.com/fr. Jusqu'à 11 h, le popcorn de format moyen, les boissons de format moyen et les friandises sélectionnées seront à seulement 3 $ chacun (taxes en sus). Les établissements XSCAPE offriront gratuitement des cartes ou des jetons de jeu de 30 minutes (jeux sans récompenses) pour que les invités puissent jouer gratuitement avant leur film.

The Rec Room et Playdium

De 9 h à 11 h, heure locale, préparez-vous à battre votre plus haut score lors d'une matinée de jeux gratuits et d'accès libre aux attractions grâce aux bracelets de jeu d'une heure (jeux sans récompenses) offerts gratuitement. Et pour rendre la matinée encore plus agréable, jusqu'à midi, The Rec Room offrira les frites et les mini beignes à 3 $ chacun (taxes en sus), tandis que Playdium offrira les frites, le popcorn de format moyen, les boissons de format moyen et les friandises sélectionnées à 3 $ chacun (taxes en sus).

Mangez, buvez et jouez pour faire votre part

Avec chaque bouchée, gorgée et partie jouée, vous faites un geste pour la communauté! Pendant toute la journée, pour chaque achat de boisson ou de nourriture et chaque achat ou recharge de carte de jeu XSCAPE ou de bracelet de jeu à The Rec Room et à Playdium, 1 $ sera versé à BGC Canada. Soutenant plus de 600 collectivités, les clubs BGC proposent des espaces sûrs et accueillants où les jeunes peuvent surmonter des obstacles, tisser des liens positifs et acquérir des compétences qui leur serviront toute leur vie. Dans un récent sondage, plus de 90 % des membres de BGC Canada ont déclaré se sentir plus en confiance, faire de meilleurs choix et être plus motivés à essayer de nouvelles choses grâce à leur expérience au sein des clubs BGC.

Pour en savoir plus sur la Journée communautaire Cineplex, visitez Cineplex.com/fr.

Suivez Cineplex sur Instagram (@cinemascineplex), sur X (@cinemascineplex) et suivez-nous sur Facebook (@cinemascineplex).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex) et de la distribution de films (Cineplex Pictures). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 125 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans plus de 600 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

