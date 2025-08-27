Le Week-end à 5 $ de Cineplex : Votre passeport vers les économies et de beaux moments de cinéma

Les 30 et 31 août, le billet d'entrée sera offert à 5 $ et le petit popcorn à 5 $

TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - (TSX : CGX) - Le Week-end à 5 $ de Cineplex, c'est l'occasion idéale de voir enfin le grand succès de l'été, de revoir votre plus récent coup de cœur pour une deuxième (ou troisième, ou quatrième) fois, ou de découvrir l'une de nos nouveautés. En effet, le samedi 30 août et le dimanche 31 août, le billet d'entrée et le petit sac de popcorn seront vendus à 5 $ chacun seulement (taxes en sus). Notez que le prix du billet d'entrée acheté en ligne peut aller jusqu'à 6,50 $ (taxes en sus), frais de réservation maximums de 1,50 $ compris.

Envie de vivre le cinéma autrement? C'est le temps ou jamais de rehausser votre expérience avec une séance en format bonifié comme VIP ou UltraAVX. Moyennant le paiement d'un léger supplément par billet, vous passerez une soirée cinéma encore plus mémorable.

Pour économiser encore plus, abonnez-vous gratuitement à Scène+ afin d'obtenir des points sur chaque achat, profiter de frais de réservation en ligne de seulement 1 $ et obtenir 10 % de rabais additionnel sur le prix des billets d'entrée le mardi. Vous pourrez échanger vos points contre des billets de cinéma et de délicieuses grignotines chez Cineplex, ou des crédits de jeu et des repas à The Rec Room et Playdium. Pour en savoir plus, visitez www.cineplex.com/fr/global/scene.

Et ce n'est pas tout! Lors du Week-end à 5 $, vous pourrez à la fois économiser et faire une bonne action, puisqu'une partie des recettes sera versée à Canadian Picture Pioneers (CPP). Depuis 1940, cet organisme de bienfaisance unique en son genre offre de l'aide financière et de la formation aux membres de l'industrie cinématographique canadienne.

Pour obtenir plus d'information sur le Week-end à 5 $ et pour acheter des billets, rendez-vous à www.cineplex.com/fr/5. Billets disponibles à partir du mercredi 27 août.

Suivez Cineplex sur Instagram (@cinemascineplex), sur X (@cinemascineplex) et suivez-nous sur Facebook (@cinemascineplex).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique ou CMN). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

SOURCE Cineplex

Relations avec les médias : Cineplex, [email protected]