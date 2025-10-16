Cineplex annonce la vente stratégique de Cineplex Média numérique

Une transaction qui crée de la valeur pour les actionnaires et où la société demeure l'agent des ventes exclusif pour les réseaux d'affichage numérique

TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - (TSX : CGX) Cineplex Inc., la plus importante société de média et de divertissement au Canada, annonce la conclusion d'un accord définitif concernant la vente de Cineplex Média numérique (« CMN »), sa division de publicités sur le lieu de vente, à Creative Realities Inc. (« CRI »), un fournisseur de solutions et d'expériences d'affichage numérique situé aux États-Unis.

CRI fera l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de CMN pour un montant d'achat total de 70 millions de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels (la « transaction »). L'offre, qui a fait l'objet d'un processus exhaustif de diligence raisonnable, représentait une excellente occasion pour Cineplex de vendre une partie de ses activités et de créer une forte valeur pour ses actionnaires. Le produit de la vente renforcera immédiatement le bilan de Cineplex, qui profitera des capitaux ainsi obtenus pour racheter des actions en temps opportun, réduire ses dettes et augmenter les ressources nécessaires à ses activités générales, sous réserve de certaines restrictions prévues dans ses conventions d'emprunt actuelles. La transaction devrait être conclue au cours des prochaines semaines, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Dans le cadre de la transaction, Cineplex a conclu une entente à long terme pour demeurer l'agent des ventes exclusif des réseaux d'affichage numérique exploités par CMN partout au Canada.

« Au cours des 16 dernières années, Cineplex Média numérique s'est taillé une place de chef de file du secteur grâce à ses solutions d'affichage numérique primées, tout en exploitant certains des plus importants réseaux en Amérique du Nord, a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. Tout au long de la croissance de Cineplex Média numérique, nous étions ouverts à l'idée d'une vente stratégique au moment opportun. La solidité de l'offre de CRI et la rentabilité de la transaction représentent une excellente source de capitaux qui nous permettront de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Cineplex tiendra une téléconférence cet avant-midi pour discuter plus en détail de cette annonce.



À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être l'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au pays, Cineplex possède aussi des entreprises à succès : destination préférée au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion), médias cinématographiques (Cineplex Média), médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), programmation complémentaire (Événements Cineplex) et distribution cinématographique (Films Cineplex). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à Cineplex.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prévisionnels

Certains énoncés ou renseignements contenus dans le présent communiqué de presse [désignés par des mots tels que « pouvoir », « devoir », « soupçonner », « prévisions », « prévoir », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « objectif » et « continuer » ainsi que les expressions « s'attendre à » et « avoir l'intention de » (ou leur forme négative)], les mots et expressions analogues, l'emploi du futur ou du conditionnel et toute autre expression renvoyant à des événements futurs ou à des performances futures constituent des énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes et les hypothèses de Cineplex et dépendent d'un grand nombre de risques et de motifs d'incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Cineplex. Une analyse exhaustive des risques susceptibles d'avoir une incidence sur Cineplex se trouve dans les rapports et documents publics de Cineplex, y compris dans la notice annuelle et le rapport de gestion de Cineplex pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui sont tous deux accessibles dans le profil de la société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les facteurs mentionnés dans les rapports et documents publics de Cineplex et susceptibles d'avoir une incidence sur ses activités et ses résultats futurs ne sont pas exhaustifs. La nature même de la transaction et les avantages qui en découlent comportent également certains risques, y compris l'impossibilité de satisfaire aux conditions menant à la conclusion de la transaction et l'impossibilité d'obtenir les autorisations réglementaires requises (ou de les obtenir en temps opportun). Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse concernant la date de la transaction et les avantages qui en découlent. Nous encourageons le lecteur à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels, puisque les activités et résultats réels peuvent différer considérablement des convictions, des projets, des objectifs, des attentes, des projections, des estimations et des intentions exprimés dans de tels énoncés. Cineplex ne s'engage pas à mettre à jour, ni à corriger, ni à modifier les énoncés prévisionnels, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

