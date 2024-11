LOS ANGELES, 11 novembre 2024 /CNW/ - La saison des achats est arrivée! Bien que le Vendredi fou 2024 ait lieu le 29 novembre, le magasin officiel d'Huion lancera ses ventes le 11 novembre. Toutes les tablettes à stylet et tous les écrans populaires sont inclus dans cette mégavente avec rabais. La vente se terminera le 2 décembre, alors restez à l'affût et ne manquez rien.

Kamvas Pro 19

Huion Huion________Kamvas_Pro_19_2024_2__ID_88c3c7939198

Prenez par exemple le site américain du magasin officiel d'Huion (pour vérifier les rabais spécifiques de votre emplacement, veuillez visiter le site correspondant dans votre région). Pendant la vente, le prix du Kamvas Pro 19 passera à 879 $, ce qui vous permettra d'économiser 220 $ sur son PDSF de 1 099 $. Il s'agit d'un prix record depuis sa publication.

Doté de la dernière technologie PenTech 4.0 de Huion, le Kamvas Pro 19 offre 16 000 niveaux de sensibilité à la pression, assurant des présentations linéaires plus délicates et fluides. De plus, avec une force d'activation initiale de 2 g, même la course la plus légère sera détectée et affichée avec précision.

Kamvas Pro 24

Pendant la vente du Vendredi fou d'Huion, Kamvas Pro 24 (4K) abaissera son prix de détail à 1 039 $, soit un rabais de 260 $. Kamvas Pro 24 (4K) a reçu des éloges pour son excellent rendement dans les flux de travail créatifs au cours des dernières années. Il offre un écran de 23,8 po avec une résolution 4K UHD, ce qui rend la création plus facile et plus efficace avec son écran plus grand et plus net.

Pour ceux qui recherchent des écrans à stylet de petite ou moyenne taille, nous proposons également les meilleures offres pour des appareils comme le Kamvas 13 (troisième génération), le Kamvas Pro 16 (2,5 K), etc.

Kamvas 13 (troisième génération)

Le Kamvas 13 (troisième génération) offre un rendement incroyable en matière de stylet et d'affichage, comparable aux écrans professionnels d'autres marques. Son prix concurrentiel de 224 $ seulement (sans le kiosque) le rend idéal pour les étudiants en art ou les propriétaires de petite entreprise. Cet écran de dessin compact est également un excellent cadeau pour les proches, les amis ou les enfants qui s'intéressent au dessin et à la conception numériques.

Kamvas Pro 16 (2,5 K)

Kamvas Pro 16 (2,5 K) est l'un des meilleurs vendeurs de Huion et il passera à 479 $ pendant la vente. Cet écran de 15,8 pouces de 2,5 K offre un excellent équilibre entre la portabilité et la zone de travail.

Pour en savoir plus sur la vente, visitez le magasin officiel d'Huion [store.huion.com]. Si vous préférez magasiner sur Amazon, la vente du Vendredi fou dans le magasin Amazon américain d'Huion commence le 21 novembre. Voici le lien : [https://amzn.to/3SNdPkB].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551181/Huion.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551186/Huion________Kamvas_Pro_19_2024_2__ID_88c3c7939198.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/5009541/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion

PERSONNE-RESSOURCE : Mia Lee, [email protected]