Tim Hortons tire parti de sa plateforme actuelle des beignes de rêve pour offrir de nouveaux biscuits moelleux garnis de délicieux ingrédients, fraîchement cuits sur place tout au long de la journée.





Trois saveurs de biscuits de rêve sont offertes : le biscuit de rêve choco-guimauve (riche biscuit au chocolat rempli de pacanes et de guimauves), un biscuit de rêve garni de Reese's® Minis, et un autre garni de M&M® Minis.

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Les restaurants Tim Hortons du Canada proposent de succulentes nouveautés pour célébrer chaque journée : les biscuits de rêve!

Tim Hortons tire parti de sa plateforme actuelle des beignes de rêve pour offrir de nouveaux biscuits moelleux garnis de délicieux ingrédients, fraîchement cuits sur place tout au long de la journée.

Lancement des biscuits de rêve Tim Hortons, à savourer en trois délicieuses saveurs dans les restaurants Tim participants au Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

Trois saveurs de biscuits de rêve sont offertes : le biscuit de rêve choco-guimauve (riche biscuit au chocolat rempli de pacanes et de guimauves), un biscuit de rêve rempli de pacanes et de brisures de chocolat blanc et au lait, garni de Reese's® Minis, et un autre fait avec des brisures de chocolat blanc et garni de M&M® Minis.

« Nos biscuits de rêve sont les succulentes nouveautés tendance de Tim », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Les invités peuvent se les procurer en boîte de quatre pour célébrer chaque journée avec leurs proches tout en profitant d'un excellent rapport qualité-prix. »

Gâtez-vous avec une boîte de biscuits de rêve en vous rendant dans un restaurant Tim Hortons près de chez vous, ou en commandant sur l'appli pour la cueillette ou la livraison.

©Mars ou sociétés affiliées. La marque M&M'S® et la marque de commerce Reese's, et leur habillage publicitaire, sont utilisés sous licence par leurs propriétaires respectifs.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: veuillez écrire à [email protected]