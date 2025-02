Lancement de saison acéricole - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec donnent le coup d'envoi des célébrations du 35e anniversaire de leur plan conjoint

LÉVIS, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont procédé cet après-midi au lancement de la saison acéricole 2025. Cet événement traditionnel, organisé chaque année pour marquer le début de la production de sirop d'érable, fut l'occasion de donner le coup d'envoi aux célébrations du 35e anniversaire du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, le coffre à outils de la mise en marché collective du sirop d'érable, qui se dérouleront de février 2025 à février 2026.

C'est le président des PPAQ, Luc Goulet, qui a effectué l'entaillage symbolique d'un érable devant plusieurs dizaines de producteurs et productrices acéricoles venus en famille pour l'occasion.

« Tant de chemin parcouru par les PPAQ depuis 35 ans. Grâce au plan conjoint, nous avons pu mettre en place le système de contingentement de la production, l'agence de vente du sirop d'érable en vrac et la réserve stratégique mondiale de ce produit qui fait notre fierté. Le plan conjoint est le premier responsable de la croissance exceptionnelle de la filière acéricole et permet aujourd'hui aux acériculteurs et acéricultrice de gagner leur vie de leur métier », s'est réjoui monsieur Goulet, qui mentionne au passage la progression fulgurante qu'a connu la production de sirop d'érable ces dernières années.

Depuis l'adoption du plan conjoint par référendum en 1990, les indicateurs sont au vert pour la filière acéricole. Jamais le Québec n'a eu autant d'entreprises acéricoles dynamiques, de volumes de sirop d'érable produits et de revenus tirés de cette activité agricole. Auparavant considérée comme une production artisanale, l'acériculture est désormais l'une des principales activités agricoles au Québec qui enrichit les régions, protège l'environnement et fait rayonner le patrimoine québécois.

Des célébrations teintées d'incertitudes

Même si le cœur était à la fête, l'esprit des acériculteurs et acéricultrices était, quant à lui, préoccupé par des enjeux de taille pour la filière. En plus du dossier des forêts publiques qui traîne toujours, laissant dans l'incertitude le développement de la production acéricole pour les prochaines décennies, les menaces d'imposition par les autorités américaines de droits de douane de 25 % sur les exportations québécoises de sirop d'érable aux États-Unis pourraient avoir d'importants contrecoups pour la filière acéricole.

« Soixante à soixante-cinq pour cent des exportations de notre sirop d'érable prend le chemin des supermarchés américains pour une valeur de plus de 400 millions de dollars. Afin d'accompagner la filière acéricole dans ce moment difficile, nous demandons une aide du MAPAQ, notamment pour soutenir le financement de la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable et nos efforts de promotion sur les autres marchés d'exportation », a expliqué le président des PPAQ. « Comme ils le font depuis 35 ans, les producteurs et productrices acéricoles continueront de se battre et de se tenir debout en réclamant un plan de match au gouvernement, qui permettrait de limiter les conséquences d'une guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis sur les 8 400 entreprises acéricoles du Québec », a-t-il conclu.

