Lancement de saison 2021-2022 du Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et enthousiasme que le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) dévoile sa programmation 2021-2022. Venez découvrir et apprécier le talent de nos élèves et étudiant.e.s. grâce aux concerts, productions et séries proposées par le Conservatoire.

Ceux-ci monteront sur scène d'ici quelques jours afin de vous présenter les différentes œuvres travaillées avec leur professeur.e.s. Découvrez l'Orchestre du Conservatoire qui jouera le 27 septembre prochain, à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, pour une Soirée Dvořák, sous la baguette de Jean-Claude Picard. Les billets pour ce premier concert de la saison sont en vente sur le site du Grand Théâtre . L'orchestre sera de retour le 15 novembre avec Influences espagnoles où seront interprétées des œuvres de Chabrier, Bizet et De Falla. Ce concert sera dirigé par Jean-Michel Malouf et joué à la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm.

Cette année, Place à l'Opéra!, l'atelier lyrique du CMQ, prépare un programme double aux couleurs très contrastées avec Dido and Aeneas de Purcell et Prima la musica e poi le parole de Salieri dans une mise en scène de Bertrand Alain. Dans cette production qui se tiendra les 3, 4 et 6 février 2022 à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, les élèves et étudiant.e.s des classes de chant de Sonia Racine et Réal Toupin seront accompagné.e.s de l'Orchestre du Conservatoire sous la direction de Jean-Michel Malouf.

Également, en novembre, le Conservatoire de musique rencontrera le Conservatoire d'art dramatique dans l'Iliade d'Alessandro Baricco. Dans une mise en scène de Marie-Ginette Guay, les étudiant.e.s. de 2e année en Jeu du Conservatoire d'art dramatique seront accompagné.e.s par une musique originale créée par un élève en composition dans la classe de Yannick Plamondon et interprétée au cor, au chant et au dispositif électronique par des élèves du CMQ.

Vous avez envie de combiner fringales et intermède musical ? Le Conservatoire vous propose Les Midis-musiques présentés au Grand Théâtre et au Musée national des Beaux-arts à compter du 13 octobre prochain. À cela s'ajoutent les lundis du studio 29 présentés le soir au Conservatoire. Entièrement gratuites, ces trois séries mettent en vedettes les élèves des niveaux collégial et universitaire.

Pour tous les détails de la programmation, consulter le dépliant programmation 2021-2022.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner..

