MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP) agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce le lancement de quatre (4) nouveaux Fonds négociés en bourse. Chacun des FNB Desjardins énumérés dans le tableau ci-dessous a clôturé l'offre initiale de parts et ces parts commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

« Nous sommes fiers d'élargir notre gamme de FNB Desjardins et de lancer aujourd'hui ces composantes fondamentales conçues pour répondre aux besoins en diversification et en construction de portefeuilles des investisseurs et ainsi les accompagner dans leur autonomie financière », a déclaré Frédérick Tremblay, directeur principal et chef des solutions d'investissement chez Desjardins.

Voici les quatre FNB Desjardins qui commenceront à être négociés au TSX aujourd'hui, ainsi que leurs symboles boursiers et les frais de gestion correspondants :

Fonds négocié en bourse (FNB) Symbole boursier (TSX) Frais de gestion1 FNB Desjardins à revenu fixe FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes DCBC 0,15 % FNB Desjardins Indice d'actions FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC 0,05 % FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU 0,05 % FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI 0,20 %

1 Les frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative du FNB Desjardins sont calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes (SymboleTSX : DCBC) : Le Fonds cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'obligations de sociétés canadiennes. À l'heure actuelle, le Fonds cherche à reproduire le rendement du Solactive Canadian Bond Universe Corporate TR Index. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds investira principalement dans des obligations corporatives émises sur le marché canadien.

FNB Desjardins Indice actions canadiennes (SymboleTSX : DMEC) : Le Fonds cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'actions canadiennes. À l'heure actuelle, le Fonds cherche à reproduire le rendement du Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds investira principalement dans des titres de sociétés canadiennes à grande et à moyenne capitalisation.

FNB Desjardins Indice actions américaines (SymboleTSX : DMEU) : Le Fonds cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'actions américaines. À l'heure actuelle, le Fonds cherche à reproduire le rendement du Solactive GBS United States 500 CAD Index (CA NTR). Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds investira principalement dans des titres de sociétés américaines à grande et à moyenne capitalisation.

FNB Desjardins Indice actions internationales (SymboleTSX : DMEI) : Le Fonds cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'actions internationales. À l'heure actuelle, le Fonds cherche à reproduire le rendement du Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds investira principalement dans des titres de sociétés internationales à grande et à moyenne capitalisation.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,9 milliards de dollars canadiens sous sa gestion au 31 décembre 2023. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

Les FNB Desjardins ne sont pas parrainés, recommandés, vendus ni soutenus d'aucune autre façon par Solactive AG, et Solactive AG ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice et/ou de la marque de commerce de l'indice pertinent ou du cours de l'indice à aucun moment, ni à aucun autre égard. L'indice Solactive est calculé et publié par Solactive AG, qui fait de son mieux pour s'assurer que l'indice Solactive est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers le gestionnaire ou le FNB Desjardins applicable, Solactive AG n'est pas tenue de signaler les erreurs dans l'indice Solactive à des tiers, notamment les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FNB Desjardins. Ni la publication de l'indice Solactive par Solactive AG, ni l'octroi de licence à l'égard de cet indice ou de la marque de commerce de l'indice pertinent aux fins de son utilisation dans le cadre du FNB Desjardins ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans l'instrument financier en question, pas plus qu'ils ne représentent d'aucune façon une garantie ou un avis de Solactive AG relativement à un placement dans ce FNB Desjardins.

