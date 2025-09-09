Lancement de l'application tout-en-un pour le marketing des grains, la météo, l'entreposage en silos et l'agronomie au Big Iron 2025

FARGO, Dakota du Nord, 10 septembre 2025 /CNW/ - Les agriculteurs se lèvent chaque jour avec une foule de questions en tête : Puis-je pulvériser aujourd'hui? Que fait le marché? Quelle quantité de grain me reste-t-il à vendre? Mon agronome a-t-il vérifié le quart ouest?

Jusqu'à présent, les réponses étaient fournies par une douzaine d'applications, de sites Web et de services téléphoniques différents. QA Farmer est conçue pour éliminer le désordre des applications et procurer aux agriculteurs un moyen simple pour vérifier la météo, les marchés, les silos et l'agronomie, juste à temps pour la récolte.

QA Farmer peut maintenant être téléchargé à partir de l'App Store d'Apple et de Google Play, juste à temps pour son lancement au Big Iron Farm Show, qui se tiendra du 9 au 11 septembre, à Fargo, au Dakota du Nord.

« Elle ne fait rien que je ne pourrais pas me procurer ailleurs, mais QA Farmer organise tout cela au même endroit et me facilite beaucoup la vie. C'est comme lorsque l'iPhone est sorti pour la première fois. J'avais déjà un téléphone, une calculatrice et un lecteur MP3, mais le fait de tout regrouper au même endroit a changé ma façon de travailler. C'est ce que fait cette application pour l'agriculture. »

-- Matt, agriculteur du Dakota du Nord

Pourquoi QA Farmer est-elle importante?

Cette application tout-en-un aide les agriculteurs à décider quand il est sécuritaire de pulvériser, à faire le suivi de leur entreposage de grains, à surveiller les marchés et à rester en contact avec leur agronome.

Des prévisions météo auxquelles les agriculteurs peuvent faire confiance - Des prévisions horaires et quotidiennes conçues pour le travail en champ, avec la vitesse et la direction du vent et des avis sur les fenêtres de pulvérisation en un coup d'œil.

- Des prévisions horaires et quotidiennes conçues pour le travail en champ, avec la vitesse et la direction du vent et des avis sur les fenêtres de pulvérisation en un coup d'œil. Informations sur le marché de grains - Pour suivre de multiples offres locales de silos et de contrats à terme côte à côte en un coup d'œil, avec des alertes de prix pour informer les utilisateurs du meilleur moment pour vendre.

- Pour suivre de multiples offres locales de silos et de contrats à terme côte à côte en un coup d'œil, avec des alertes de prix pour informer les utilisateurs du meilleur moment pour vendre. Gestion des stocks simplifiée - Pour consigner ce qui est entreposé, filtrer par type de culture et visualiser les stocks de grains instantanément.

- Pour consigner ce qui est entreposé, filtrer par type de culture et visualiser les stocks de grains instantanément. Outils pour les agronomes - Offerts uniquement si l'agronome ou le conseiller agricole s'inscrit à FarmQA.

- Offerts uniquement si l'agronome ou le conseiller agricole s'inscrit à FarmQA. Conçue pour les agriculteurs - Gros boutons, navigation simple et conception adaptée aux conditions réelles du terrain.

- Gros boutons, navigation simple et conception adaptée aux conditions réelles du terrain. Abordable : Essai gratuit de 30 jours; 99 $ par année ou 9,99 $ par mois.

« J'aime que QA Farmer me donne des alertes de pluie et de grêle, et m'évite également d'ouvrir cinq applications ou sites Web différents pour suivre les marchés de grains. Le fait de tout avoir au même endroit permet de gagner beaucoup de temps. »

-- Anthony, agriculteur du Dakota du Nord

Trois façons de trouver QA Farmer au Big Iron

Kiosque d'Amity Technology

Bâtiment K

Voiturette de golf QA Farmer offrant des navettes aux visiteurs

À propos de QA Farmer

QA Farmer est la nouvelle application créée pour les producteurs par l'entreprise réputée de logiciels agronomiques FarmQA établie à Fargo depuis 2015. FarmQA aide depuis longtemps les conseillers et les producteurs à gérer le dépistage, les recommandations et les données de terrain. QA Farmer poursuit cette mission en offrant aux agriculteurs des outils simples pour prendre des décisions quotidiennes et avoir confiance sur le terrain.

Télécharger QA Farmer

Essai gratuit de 30 jours, puis 99 $ par année OU 9,99 $ par mois.

Personne-ressource :

Camille Grade, directrice du marketing

701 730-0694

[email protected]

QAfarmer.com

