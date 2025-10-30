Une ancienne cadre de Bushel rejoint FarmQA pour faire progresser la stratégie de marque et accélérer la prochaine phase de croissance de l'entreprise en agronomie numérique

FARGO, Caroline du Nord, 30 octobre 2025 /CNW/ - FarmQA, un chef de file de l'agronomie numérique qui s'est engagé à faire progresser l'industrie agricole, a annoncé aujourd'hui la nomination de Camille Grade au poste de directrice du marketing.

Camille Grade rejoint FarmQA pour diriger le marketing.

Mme Grade a rejoint FarmQA plus tôt cette année pour diriger la stratégie de marketing de l'entreprise, le développement de la marque et les initiatives de mise en marché pendant une période de croissance et d'innovation exceptionnelles. Son arrivée fait suite à la ronde de financement privilégié de série de 4 millions de dollars sursouscrite de l'entreprise, qui alimente le développement de nouveaux produits, l'analyse alimentée par l'IA et l'élargissement de la portée client.

Chef de file reconnu dans le domaine du marketing des technologies agricoles, Mme Grade possède plus de 15 ans d'expérience et aide les entreprises de technologie agricole à passer du concept au leadership de catégorie. En tant que dirigeante fondatrice de Bushel, elle a contribué à bâtir l'entreprise de A à Z, guidant son évolution depuis le début jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des plateformes numériques les plus largement adoptées de l'industrie, obtenant plus de 100 millions de dollars en capitaux et établissant une forte présence de la marque dans la chaîne de valeur agricole.

« FarmQA aide les agronomes, les conseillers agricoles indépendants et d'autres entreprises agricoles à simplifier leur travail quotidien sur le terrain », a déclaré Camille Grade. « Ce qui m'a attiré vers cette équipe, c'est l'importance qu'elle accorde à ses clients et l'importance qu'elle accorde à la création de technologies qui facilitent et rendent plus efficace le travail agronomique. »

« L'expérience de Mme Grade en matière d'expansion des marques et des produits agricoles est inégalée », a déclaré Kris Poulson, chef de la direction de FarmQA. « Elle sait comment traduire l'innovation en valeur pratique pour les clients, ce qui est une compétence essentielle alors que FarmQA poursuit sa croissance rapide. »

La plateforme de FarmQA dote les équipes d'agronomie, les coopératives et les conseillers agricoles indépendants d'outils numériques puissants pour simplifier les communications sur le repérage, les recommandations et les producteurs. Son nouveau produit, QA Farmer, étend ces capacités directement aux producteurs, les aidant à prendre des décisions sûres et fondées sur des données sur le terrain.

FarmQA est une plateforme d'agronomie numérique qui dote les agronomes et les conseillers agricoles d'outils modernes pour fournir des recommandations fondées sur des données. Avec plus de 37 millions d'acres sous gestion, FarmQA redéfinit la façon dont les services agronomiques sont fournis, ce qui permet d'obtenir des renseignements plus rapidement, de renforcer la collaboration et d'accroître la résilience de la production alimentaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.farmqa.com.

