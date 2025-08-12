Deux nouveaux outils aident les agronomes à consacrer moins de temps aux calculs et plus de temps aux agriculteurs

FARGO, Dakota du Nord, 12 août 2025 /CNW/ - FarmQA a lancé deux nouveaux outils d'agronomie qui réduisent considérablement le temps qu'il faut pour créer des plans de fertilisation. Les prescriptions avancées offrent des recommandations à taux variables, rapides et basées sur une formule, tandis que le mélangeur de nutriments offre une planification de la fertilité rapide et à taux fixe. Ensemble, ces outils donnent aux agronomes davantage de moyens d'élaborer des plans de fertilisation précis et fondés sur des données, sans passer des heures à faire des calculs.

Les prescriptions avancées : Précision des lots à l'échelle

Les prescriptions avancées sont conçues pour les agronomes qui veulent transformer les résultats des analyses du sol, les objectifs de rendement et les besoins des cultures en prescriptions de précision dans des dizaines de champs en quelques minutes. Au lieu de saisir les taux champ par champ, les agronomes peuvent :

Exécuter plusieurs formules de nutriments en un seul lot

Ajuster les taux en un clin d'œil

Exporter des cartes prêtes à imprimer et des fichiers de forme compatibles avec la VRT

Les agronomes peuvent définir des formules à l'aide de données d'analyse du sol, d'objectifs de rendement et de recommandations conformes aux normes de l'industrie, puis personnaliser les extrants grâce à des contrôles intégrés pour les taux minimaux et maximaux, les multiplicateurs et la sélection de produits.

« La création de prescriptions est l'une des missions les plus importantes qu'un agronome effectue pour un agriculteur, a déclaré Ben Munson, directeur de compte chez FarmQA. Les prescriptions avancées augmentent considérablement l'efficacité en gérant les calculs, la cartographie et les exportations de fichiers, ce qui permet aux agronomes de se concentrer sur les recommandations d'ajustement et d'offrir davantage de valeur en moins de temps. »

La fonctionnalité prend en charge les applications basées sur les zones et sur les grilles et offre une personnalisation de chaque champ au sein du même lot -- un niveau de flexibilité qui manque à de nombreux outils concurrents.

« Cela simplifie les calculs, la cartographie et les exportations de fichiers d'une manière qui améliorera et créera de l'efficacité lors de la rédaction de prescriptions », a déclaré Adam Fordyce, vice-président des opérations chez Ronin Agronomy, basé à Kenton, Manitoba, au Canada.

Le mélangeur de nutriments : la planification de la fertilité à taux fixe en quelques secondes

Inclus dans le module de planification de FarmQA, le mélangeur de nutriments traite l'autre facette du spectre : la planification de la fertilité à taux fixe. Les agronomes peuvent :

Établir des objectifs de nutriments fondés sur le rendement

Soustraire ce qui se trouve déjà dans le sol

Calculer instantanément les taux de produits nécessaires pour combler l'écart

Il est idéal pour les personnes qui utilisent encore des feuilles de calcul pour ses plans d'avant-saison.

« Ces deux outils ont des objectifs différents, mais ils règlent le même problème : ils aident les agronomes à transformer les données en un plan plus rapidement », a déclaré M. Munson.

Prix et disponibilité

Prescriptions avancées : 2 500 $ par année ou 1 000 $ par année pour une mise à niveau pour les utilisateurs actuels de la prescription

: 2 500 $ par année ou 1 000 $ par année pour une mise à niveau pour les utilisateurs actuels de la prescription Mélangeur de nutriments : Inclus dans le module de planification (500 $ par année)

Les deux fonctionnalités sont disponibles aujourd'hui.

À propos de FarmQA

FarmQA est une entreprise de technologie agricole basée à Fargo qui a la confiance d'agronomes, de conseillers et de fournisseurs de services en Amérique du Nord et ailleurs. Sa plateforme aide les agronomes à gérer la surveillance, l'échantillonnage, les recommandations et la planification au même endroit, ce qui leur permet de se concentrer sur les décisions agronomiques qui favorisent des cultures plus saines et des rendements plus élevés.

