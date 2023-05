TORONTO, le 3 mai 2023 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Jean Coutu et Brunet pour l'intégration et le déploiement de PrescripTIonMC, son service national d'ordonnances électroniques, à RxPro, leur système de gestion de pharmacie.

À compter de ce printemps, le service sera offert graduellement à plus de 560 pharmacies exploitées en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec par des pharmaciens propriétaires sous les bannières Jean Coutu et Brunet, et ce, au cours des prochains mois.

Logos Jean Coutu et Brunet (Groupe CNW/Inforoute Santé du Canada)

Grâce à PrescripTIonMC, les ordonnances et les renouvellements peuvent être transmis électroniquement par le prescripteur et récupérés par la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficients et une meilleure communication entre les cliniciens.

« Non seulement les patients obtiendront leurs médicaments plus facilement, mais les pharmaciens auront plus de temps pour les servir et communiqueront plus efficacement avec les prescripteurs », mentionne Nathalie Plante, vice-présidente, pharmacie et soins de santé, Jean Coutu et Brunet.

« Les pharmacies affiliées à Jean Coutu et Brunet ont des racines profondes au Québec. Nous sommes ravis qu'elles s'associent à PrescripTIonMC pour transformer la délivrance des médicaments », déclare Jamie Bruce, vice-président exécutif, Inforoute.

« Cette entente avec le plus grand détaillant en pharmacie du Québec est une étape importante de notre solide partenariat avec la province, où le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait de l'ordonnance électronique une priorité dans son plan de modernisation des technologies en santé », ajoute M. Bruce.

PrescripTIonMC est maintenant en service dans 688 communautés de l'Ontario, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Manitoba et de l'Île-du-Prince-Édouard, et Inforoute poursuit son travail auprès d'autres provinces et territoires afin de dresser des plans de déploiement du service. Plus de 10 000 prescripteurs et de 6 000 pharmacies sont déjà inscrits à PrescripTIonMC. Servez-vous de notre localisateur pour les trouver facilement.

À propos de Jean Coutu

Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans l'industrie canadienne de la vente au détail en pharmacie et compte un réseau de plus de 420 établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté. Pour en savoir davantage, visitez jeancoutu.com.

À propos de Brunet

Fondée en 1855, Brunet a pour mission d'offrir aux Québécois les conseils et les services reliés à la santé les plus personnalisés. Brunet, qui compte un réseau de quelque 140 établissements franchisés au Québec, poursuit son développement en bonifiant sans cesse son offre de produits et de services. Pour en savoir davantage, visitez brunet.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIon MC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, d'exploiter et de maintenir en bon état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs peuvent transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

SOURCE Inforoute Santé du Canada