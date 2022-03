La plateforme Petal Maps ouvre ses services et ses capacités de cartographie aux développeurs et partenaires du monde entier. Elle fournit des solutions de cartographie à scénario complet aux entreprises et aux fournisseurs de services des secteurs qui dépendent du positionnement géographique pour leurs produits et services, ouvrant ainsi une perspective entièrement nouvelle sur l'avenir de la vie mobile.

Des technologies novatrices et une collaboration multiterminale pour des fonctionnalités de navigation imbattables

La fonction de guidage sur voie de Petal Maps aide les conducteurs à évaluer avec précision les changements d'itinéraire lorsqu'ils sont confrontés à des scénarios routiers complexes, en leur rappelant en temps opportun quand changer de voie pour éviter de manquer une sortie ou un virage. Petal Maps offre également une fonction de cartographie hors ligne qui permet aux conducteurs d'effectuer des recherches et de naviguer sans connexion Internet, garantissant ainsi une navigation sans soucis en tout temps grâce à des données cartographiques déjà téléchargées.

De plus, la fonction de collaboration multiterminale et multiécrans, comme la coordination de la navigation à l'aide de la montre, pour laquelle il suffit de lever le poignet pour activer le guidage routier; l'écran principal du téléphone intelligent P50 Pocket affiche la navigation tandis que l'écran de couverture permet un accès rapide aux notifications. Cette fonctionnalité véritablement novatrice a été l'un des points forts du salon MWC 2022.

Les couleurs naturelles et l'architecture 3D illustrent des environnements réels

Les superbes effets de présentation visuelle de Petal Maps sont obtenus grâce à l'adoption du concept original d'anneau de couleur du système de coordonnées colorimétriques qui permet de recréer de façon réaliste et vivante le monde naturel tout en accentuant et en rehaussant les détails des rues et des bâtiments pour offrir à l'utilisateur une expérience plus immersive. Petal Maps met en évidence le contraste des couleurs entre les différentes régions et routes, distingue les villes des banlieues tout en montrant visuellement la différence d'altitude entre les routes adjacentes. Grâce à son expérience interactive de pointe en matière de conception d'interface utilisateur, Petal Maps a remporté le prix allemand « Red Dot Design » en 2021.

Petal Maps a appliqué son traitement des caractéristiques 3D aux huit principaux points de repère de Barcelone, dont la Fira de Barcelona Gran Via, la basilique de la Sagrada Familia, la Casa Milà, le stade Camp Nou et la Place de Catalogne, pour offrir un niveau de détail étonnant lors de la visualisation de ces lieux célèbres.

Pour ne citer qu'un exemple, le détail de la Fira de Barcelona Gran Via que l'on peut voir dans la représentation 3D de Petal Maps. En outre, les autoroutes et les voies rapides des principaux pays prennent en charge l'affichage des routes en 3D.

Petal Maps s'est associée à de nombreux fournisseurs de services de la vie courante pour offrir l'accès à de multiples services de proximité, notamment les appels de taxi, les réservations d'hôtel et les commandes de nourriture, ainsi que des renseignements sur les lieux de divertissement et les centres d'intérêt locaux, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs et offrant également aux partenaires de nouvelles sources de trafic parallèlement aux possibilités de développement. Avec cette version, Petal Maps lance des guides de voyage qui comprennent des informations complètes et détaillées sur les hôtels, les restaurants, les musées et d'autres points d'intérêt de Barcelone.

L'ouverture des capacités et la coopération des partenaires créent un écosystème de cartographie

Petal Maps a également intégré ses propres capacités en matière de cartographie et de positionnement, offrant de riches solutions de services de cartographie à guichet unique pour outiller les développeurs et les partenaires. À l'heure actuelle, la plateforme Petal Maps est dotée de 22 capacités de service, dont le positionnement intérieur, l'altitude et l'édition de cartes destinés aux développeurs et aux opérateurs des secteurs du taxi, de la restauration à emporter, de la logistique, du commerce électronique, de l'hôtellerie, de la restauration et des réseaux sociaux, ce qui permet aux partenaires de réduire considérablement les coûts de développement et de réaliser efficacement la transformation numérique.

Depuis son lancement en 2020, l'application Petal Maps a connu une croissance rapide, avec une présence importante dans plus de 160 pays et régions, et quelque 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Petal Maps prévoit continuer d'enrichir les capacités de la plateforme, d'identifier et d'intégrer de nouvelles technologies de pointe, ainsi que de collaborer avec les chefs de file de la technologie de navigation pour perfectionner davantage l'écosystème de cartographie et améliorer l'expérience utilisateur.

