À compter d'aujourd'hui, les passagers peuvent poser devant un mur numérique unique en son genre à l'aérogare 1, aux arrivées internationales. Les contenus visuels sensibles aux mouvements et les particules numériques sur le thème d'Eras de l'exposition interactive sont une expérience digne des contenus transmis sur les réseaux sociaux et des souvenirs de #YYZEra.

Les amateurs qui se rendent à Toronto Pearson peuvent danser devant différents écrans activés par le mouvement et inspirés des albums Fearless, Folklore, Evermore, Lover et Midnights. Cet espace immersif invite les visiteurs à immortaliser des moments inoubliables, en célébrant l'enthousiasme de la tournée Eras dès leur arrivée à l'aéroport.

« Toronto Pearson considère qu'il s'agit d'un moment important sur le plan culturel pour Toronto, Mississauga et le Canada. Des gens de partout au pays et du monde entier se rendront à Toronto pour assister aux concerts de Taylor Swift », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. « Nous sommes ravis de collaborer avec Visit Mississauga à l'occasion de cet événement spécial. Cette exposition interactive est un moyen unique pour les amateurs de commencer leur parcours musical dès leur arrivée à l'aéroport. Nous sommes heureux d'ajouter un moment unique et génial à leurs souvenirs. C'est l'une des façons dont nous rajoutons de la joie aux voyages. »

« Visit Mississauga était enthousiaste à l'idée d'offrir cette exposition interactive à Toronto Pearson afin d'accueillir des Swifties de partout au pays et au monde ce mois-ci à Mississauga, a déclaré Victoria Clarke, chef de la direction de Visit Mississauga. « Nous espérons que les amateurs vivront une expérience inoubliable en ville. Nous invitons toutes les personnes qui visitent Mississauga, qui y séjournent ou qui ne font qu'y passer à s'imprégner de la musique et de l'enthousiasme que notre ville dynamique a à offrir. »

Pour célébrer l'esprit des « Swifties », les membres de l'équipe d'accueil de Toronto Pearson distribueront également des bracelets d'amitié de marque Toronto Pearson aux amateurs qui transitent par l'aéroport.

L'installation sera accessible aux passagers qui transitent par l'aéroport jusqu'au 12 décembre 2024.

À propos de Visit Mississauga

Visit Mississauga est l'organisme officiel de marketing de destination de la ville de Mississauga. Il est dirigé par l'industrie et chargé d'élaborer une stratégie touristique et d'orienter les efforts de marketing et de développement du tourisme pour Mississauga. Il s'engage à mettre en œuvre le plan directeur de Mississauga en matière de tourisme, à promouvoir les entreprises locales et à coordonner des événements à grande échelle dans la ville. Pour en savoir plus : visitmississauga.ca

Pour des mises à jour sur les événements à venir et des idées de voyage, veuillez suivre @VisitMississauga sur Facebook et Instagram, ou @VisitSauga sur X.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

