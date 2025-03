BANGKOK, 25 mars 2025 /CNW/ - Le 24 mars, le 46e Salon international de l'automobile de Bangkok a débuté par trois annonces importantes de GAC INTERNATIONAL : le lancement du plan de mise à niveau stratégique mondial « One GAC 2.0 »; le déploiement du plan d'action pour la Thaïlande et le lancement sur le marché du AION UT, un modèle stratégique mondial, et du M8 PHEV, un modèle de référence pour les véhicules légers à énergie nouvelle de luxe, en Thaïlande.

La stratégie One GAC 2.0 est fondée sur une vision, un objectif et une image, appuyés par une initiative locale et cinq mesures clés pour accélérer l'expansion mondiale.

La vision « Mobility Value Creator for a Better Life » reflète l'objectif de devenir une marque automobile de classe mondiale avec une influence et une fiabilité internationales tout en établissant une image de partenaire de haute qualité, de haute technologie et fiable pour les consommateurs du monde entier. L'initiative locale « Act Local, Integrate Local, Serve Local, Contribute Local » favorise l'intégration sur mesure du marché. Les cinq mesures clés sont axées sur le développement de produits, la fabrication intelligente, les canaux de vente, les services et les systèmes écoénergétiques et de mobilité, assurant ainsi la compétitivité mondiale et l'innovation axée sur le client.

À partir de là, GAC a officiellement lancé le plan d'action pour la Thaïlande, réaffirmant son engagement « In Thailand, for Thailand » en faveur de l'intégration du marché local et du service à la clientèle en Thaïlande.

Dans le cadre de sa stratégie de produit, GAC a lancé l'AION UT et le M8 PHEV, qui sont actuellement en prévente. Pour accroître sa présence, GAC prévoit d'ouvrir 80 nouveaux concessionnaires en Thaïlande d'ici 2025. En ce qui concerne le service, GAC mettra en œuvre le système de normes de service de vente (GSSW) de GAC INTERNATIONAL pour améliorer l'expérience client. L'entreprise continuera également d'introduire de nouveaux modèles dans l'usine intelligente de Thaïlande pour la production locale. En outre, GAC fait progresser le plan « One Hundred Cities, One Thousand Charging Stations », établissant le centre de service de batteries d'alimentation de Bangkok et construisant deux centres de mobilité. Pour favoriser la croissance à long terme, GAC s'est associée à des institutions comme l'Université de technologie de Rajamangala à Isan pour établir le premier centre international de développement des talents dans le domaine des nouvelles énergies en Thaïlande.

De l'exportation de produits à l'exportation d'écosystèmes : grâce à la stratégie One GAC 2.0, au plan d'action pour la Thaïlande et aux préventes du AION UT et du M8 PHEV, GAC INTERNATIONAL offre non seulement aux consommateurs thaïlandais et d'Asie du Sud-Est des options de meilleure qualité et des expériences de mobilité améliorées, mais utilise également la Thaïlande comme plaque tournante stratégique pour présenter les principales solutions de fabrication intelligente de la Chine au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2649197/image_5033413_9778340.jpg

