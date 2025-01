La société continue d'étendre sa portée mondiale en renforçant sa présence dans le quatrième plus grand marché du commerce électronique au monde

MONTRÉAL, 28 janvier 2025 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui son expansion en Asie-Pacifique (APAC), après avoir conclu l'acquisition de Paywiser Japan Limited, y compris sa licence d'acquisition accordée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon. Cette licence permet à Nuvei de procéder au lancement de capacités d'acquisition directe au Japon pour tous les principaux systèmes de cartes, et d'étendre sa connectivité directe avec toutes les méthodes de paiement alternatives (APM) pertinentes dans le pays.

Avec l'ouverture de son nouveau siège japonais à Tokyo, qui vient s'ajouter aux bureaux existants en Chine, à Hong Kong, en Australie et à Singapour, Nuvei compte désormais plus de 200 experts en paiements sur le terrain dans toute la région.

Expansion stratégique sur le deuxième plus grand marché du commerce électronique de l'APAC

La gamme complète de solutions de paiement agiles de Nuvei aidera les entreprises japonaises à se développer à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger, et permettra aux entreprises internationales de se développer sur le marché japonais de manière transparente.

Pour les clients internationaux de Nuvei, l'entrée sur le marché japonais au moyen d'une intégration unique existante à la plateforme principale de Nuvei représente une opportunité intéressante et importante. Le Japon est le quatrième marché mondial du commerce électronique et le deuxième de la région Asie-Pacifique1. Le marché japonais devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 11,6 % de 2024 à 2032, car la taille totale de son marché devrait passer de 230 milliards de dollars américains à plus de 650 milliards de dollars américains d'ici 20322. Le nombre d'acheteurs en ligne devrait dépasser 100 millions de personnes (83 % de la population) d'ici 2026, et le commerce électronique représentera 22 % de toutes les transactions commerciales d'ici 20283.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a affirmé : « Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre présence existante et de nous implanter encore plus solidement au Japon, l'un des principaux marchés mondiaux du commerce électronique. Cette expansion s'inscrit dans le cadre de nos priorités stratégiques qui consistent à continuer d'accroître notre présence mondiale, à offrir des expériences de paiement localisées à l'échelle mondiale et à permettre à nos clients de se rapprocher de leurs clients au moyen de paiements, où qu'ils se trouvent et de la manière dont ils veulent payer. « Grâce à notre technologie de paiement modulaire et à notre vaste expertise locale, nous sommes bien placés pour aider les entreprises de toutes tailles à accélérer leur croissance au sein de cet écosystème dynamique. »

