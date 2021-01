Selon le rapport de mai 2019 de Mintel, Plant-based food et drink Canada, 25 % de la population canadienne affirme suivre un régime flexitarien (qui consiste à limiter la consommation de viande). Soucieux d'être à l'écoute de ses clients et d'innover pour demeurer au-devant des tendances alimentaires, St-Hubert renforce ainsi son positionnement dans ce segment de marché avec ses plats réconfortants faits à base de protéines végétales, entièrement préparés au Québec. C'est l'équipe d'innovation culinaire de St-Hubert qui a conçu les recettes des trois pâtés, dans ses cuisines de Boisbriand. Ces pâtés ne contiennent pas d'arômes ni colorants artificiels, tout en limitant la quantité de sel ajouté. Pour ce faire, un mélange recherché d'épices, d'arômes et de fines herbes spécifique à chaque pâté a été élaboré pour procurer un maximum de saveur.



En bref

Disponibles dès maintenant en épicerie, ces nouveaux pâtés St-Hubert à base de protéines végétales viennent bonifier l'offre disponible aux consommateurs dans la section réfrigérée ;

Sans arômes, colorants artificiels, ni agents de conservation, les pâtés sans viande fournissent entre 12 g et 13 g de protéines par portion ;

Le pâté au « poulet » végétarien contient des morceaux de protéine de soya dont le goût et la texture rappellent ceux du poulet. À la recette s'ajoutent les légumes typiques d'un pâté au poulet, le tout dans une sauce onctueuse ;

Le gratin végétarien au « poulet » et brocoli contient lui aussi ces mêmes morceaux de protéine de soya ainsi que des carottes et des fleurons de brocoli généreusement ajoutés à une sauce délicieusement fromagée. La croûte de blé rehaussée de chou-fleur, une première dans les épiceries du Québec, permet d'augmenter l'apport en fibres et en protéines ;

Le pâté chili végétarien est garni d'une combinaison de protéine de pois texturée, de quinoa et de haricots noirs ainsi que de tous les ingrédients typiques d'un chili (tomates, poivrons rouges, oignon, ail, maïs et un peu de fromage cheddar) ;

Les trois nouveaux pâtés végétariens, certifiés « Aliments préparés au Québec », sont cuisinés sur le site de Boisbriand du Groupe St-Hubert.

Citations

« À l'aube de notre 70e anniversaire, nous sommes très fiers d'innover à nouveau, comme St-Hubert sait si bien le faire depuis toutes ces années. Offrir encore plus d'options rapides et savoureuses, tout en nous réinventant selon les besoins et désirs de nos clients, nous permet d'évoluer continuellement. L'offre végétarienne étant déjà présente et fort appréciée dans nos différents restaurants à travers le Québec, il était tout naturel pour St-Hubert d'offrir des choix végétariens savoureux et de qualité, comme nos pâtés, sur les tablettes des épiceries. Les saveurs distinctives des produits St-Hubert sont dorénavant accessibles à encore plus de Québécois. »

- Richard Scofield, président, Groupe St-Hubert

À propos de Groupe St-Hubert

Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondées en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprennent aujourd'hui 123 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et servent plus de 28 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous les autres marques des restaurants de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

Renseignements: Josée Vaillancourt, Directrice, Communications et Fondation St-Hubert, Tel : 450 688-4400 poste 2104, Cellulaire : 514 913-3741, [email protected]; Laurence Gagnon, TACT, Cellulaire : 418 690-9716, [email protected]