Une nouvelle initiative tirera parti de l'expertise de Mastercard en matière de technologie et de science des données pour aider les organismes sans but lucratif à mieux soutenir les communautés qu'ils servent.

TORONTO, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Mastercard lance aujourd'hui Changeworks MC , un programme à vocation sociale qui aide les organismes sans but lucratif du Canada à exploiter la puissance de la technologie et des données pour créer un changement positif. Afin de concrétiser cet engagement, Mastercard a accordé sa première subvention de soutien à l'organisme CanaDon pour la mise en place d'un programme de transformation numérique s'adressant aux organismes de bienfaisance au pays.

Le Canada compte des organismes sans but lucratif exceptionnels qui proposent des programmes et des services sociaux essentiels. Toutefois, bon nombre de ces organismes ne sont pas en mesure d'investir adéquatement dans l'infrastructure technologique et les compétences numériques. Bien qu'une majorité d'entre eux croient que le virage numérique est important et que le manque de ressources auquel ils font face pourrait être géré plus efficacement au moyen de la technologie numérique, 55 % des organismes de bienfaisance ont affirmé dans un sondage qu'ils manquaient soit de financement, soit de compétences, d'expertise et de connaissances pour le faire1.

Ce manque de ressources constitue un obstacle important à la mise en œuvre efficace des programmes et des services, à l'accroissement de leur portée et à la collecte de dons essentiels au soutien de leur travail. La pandémie a rendu cette situation encore plus difficile, car les organismes sans but lucratif peinent à survivre et à se tourner vers des modèles en ligne alors qu'ils sont confrontés à une diminution des revenus et à une augmentation de la demande de services.

« Les organismes sans but lucratif canadiens contribuent de manière essentielle à la santé économique et au tissu social de notre pays, mais bon nombre d'entre eux ne disposent pas de l'infrastructure technologique ni des compétences numériques nécessaires pour remplir leur mandat et accroître leur portée, affirme Sasha Krstic, présidente de Mastercard au Canada. Notre objectif est de fournir un soutien, des ressources et une expertise qui leur donneront les moyens de se consacrer à ce qu'ils font de mieux. Il s'agit de créer un effet d'entraînement qui rendra la société canadienne plus forte, plus inclusive et plus équitable pour toutes les personnes. »

À propos de Mastercard Changeworks

La mission principale de Mastercard Changeworks est de soutenir les organismes sans but lucratif canadiens, ainsi que les personnes et les communautés qu'ils servent, en les aidant à améliorer leurs capacités en matière de technologie et de données. Reposant sur trois piliers (subventions et partenariats, marathon de programmation et d'analyse de données, et initiatives de bénévolat des employés), le programme cible les organismes œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat, en particulier les propriétaires autochtones, immigrants ou nouveaux arrivants de petites entreprises, un segment de la communauté des affaires qui continue de faire face à des défis importants. Au fil du temps, le programme s'étendra à d'autres organismes du secteur caritatif.

CanaDon est le premier récipiendaire d'une subvention de soutien octroyée par Mastercard Changeworks. La subvention financera le développement et la mise à l'essai d'un nouveau programme, l'Académie de croissance caritative CanaDon, qui aide les organismes de bienfaisance de petite et de moyenne taille à utiliser la technologie et les données pour optimiser leurs stratégies, leurs activités et leurs collectes de fonds. Onze organismes de bienfaisance ou sans but lucratif dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment au sein de communautés autochtones ou d'immigrants et de nouveaux arrivants, feront partie du projet pilote. Chacun bénéficiera d'une évaluation de la transformation numérique et d'un plan d'action personnalisé, de formations, d'un encadrement et d'une subvention de Mastercard pour mettre en œuvre des solutions technologiques ou de données adaptées à ses besoins.

« La priorité accordée au numérique est bien comprise dans le milieu des affaires et la transformation est en cours. Cependant, les organismes de bienfaisance ont besoin du même soutien qui est offert aux petites entreprises pour effectuer ce virage, explique Lizz Bryce, vice-présidente principale, Initiatives communautaires et stratégiques à CanaDon. Le soutien fourni par Mastercard Changeworks permet à l'Académie de croissance caritative de transformer une idée audacieuse en action concrète, ce qui aurait été impossible sans l'investissement important que Mastercard était prête à faire. Le programme aidera nos partenaires caritatifs de petite et moyenne taille à passer au numérique en leur fournissant des outils de formation de qualité, l'accès à des experts bénévoles et le financement nécessaire pour jeter les bases d'un progrès et d'un succès à long terme. »

Mastercard Changeworks MC poursuit la mission du Mastercard Center for Inclusive Growth afin de faire avancer le développement économique équitable et durable ainsi que l'inclusion financière à l'échelle mondiale. Grâce à son engagement à investir dans des idées opérationnelles, des projets percutants et des partenariats intersectoriels, le centre s'assure que la technologie fonctionne pour tous, qu'elle réponde à leurs besoins et qu'elle améliore leur vie.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard est une société technologique mondiale du secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive qui profite à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux administrations publiques et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités au sein de notre entreprise comme à l'extérieur. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

À propos de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanaDon.org, une destination fiable où la population canadienne peut facilement découvrir et soutenir en toute sécurité des organismes au Canada, ainsi que S'unir pour changer, une ressource où les Canadiens peuvent se renseigner sur les causes qui leur tiennent à cœur et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance œuvrant pour ces causes. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, en plus d'offrir une formation et une éducation gratuites afin que tous les organismes de bienfaisance, quelle que soit leur taille, puissent accroître leur portée et réussir à l'ère numérique. Depuis l'an 2000, plus de 3,5 millions de personnes ont versé plus de 2,2 milliards de dollars par l'entremise de CanaDon. Suivez CanaDon sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

