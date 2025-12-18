Lancement de Lawyers for Reporters Canada : un jalon important pour la liberté de la presse au Canada

HALIFAX, NS, le 18 déc. 2025 /CNW/ - L'Association Canadienne des Journalistes (ACJ), University of King's College et la Canadian Media Lawyers Association (CMLA) unissent leurs efforts pour lancer Lawyers for Reporters Canada, une initiative qui offrira une gamme de services juridiques pro bono aux salles de rédaction afin de soutenir et de renforcer un écosystème médiatique démocratique dynamique.

« À une époque où de plus en plus de personnes et d'organisations instrumentalisent les outils juridiques pour museler le journalisme d'intérêt public, Lawyers for Reporters Canada est une initiative qui arrive à point nommé et qui soutient concrètement la liberté de la presse », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ.

Le partenariat entre les trois organisations permettra de réunir un réseau d'avocats et d'avocates offrant des services pro bono, notamment l'examen juridique préalable à la publication, des conseils juridiques portant sur des questions allant des opérations commerciales à la responsabilité liée à la collecte de l'information, ainsi qu'un soutien en réponse aux assignations à comparaître ou aux ordonnances de production susceptibles d'entraver le travail journalistique d'intérêt public.

« Les journalistes indépendant.e.s locaux.les peinent à survivre dans un contexte de ressources en diminution et de pressions croissantes », a affirmé Danielle Stone, ancienne présidente et représentante de la CMLA pour Lawyers for Reporters Canada.

« De plus en plus de journalistes font face à des menaces juridiques conçues pour les faire taire. En offrant un soutien juridique pro bono, les avocats et avocates de la CMLA se tiennent aux côtés de ces journalistes -- les aidant à persévérer, protégeant leur droit de rapporter librement les faits et défendant un journalisme courageux et transparent dont notre démocratie a besoin d'urgence. »

Lawyers for Reporters Canada accepte actuellement les candidatures pour un stage de recherche à temps plein d'une durée d'un an, qui sera administré par University of King's College. La personne sélectionnée sera supervisée par Lisa Taylor, professeure agrégée à University of King's College.

« Je suis reconnaissante que ce projet trouve un ancrage à King's -- les étudiant.e.s choisissent ce campus parce qu'iels comprennent pourquoi les démocraties ont besoin de médias d'information libres et indépendants », a déclaré Mme Taylor. « Lawyers for Reporters Canada aidera les éditeurs et éditrices, en particulier les petits médias locaux et indépendants, à gérer les contraintes juridiques afin qu'ils puissent se concentrer sur leur mission : rapporter les faits et demander des comptes au pouvoir. »

Lawyers for Reporters Canada s'inspire de Lawyers for Reporters, une initiative lancée aux États-Unis en 2020 par le Cyrus R. Vance Center for International Justice et le Press Freedom Defense Fund. Des représentants du Vance Center for International Justice offriront des conseils stratégiques pour appuyer le développement du projet canadien.

« L'accès aux services juridiques peut représenter un obstacle majeur pour le travail des journalistes indépendants », a déclaré Tim Currie, vice-président de University of King's College. « King's appuie avec enthousiasme ce projet afin que davantage d'histoires importantes touchant les Canadiens et Canadiennes puissent être racontées. »

La création de Lawyers for Reporters Canada a été rendue possible grâce au généreux soutien d'une subvention de LION Publishers , une association professionnelle regroupant des éditeur.trice.s de médias d'information locaux et indépendants au Canada et aux États-Unis.

À propos de l'Association Canadienne des Journalistes

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale de journalistes au Canada, représentant des membres dans toutes les régions du pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont la défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

À propos de la Canadian Media Lawyers Association

La Canadian Media Lawyers Association se consacre à la protection et à la promotion de la liberté d'expression au Canada et à l'étranger. L'organisation regroupe les principaux.les avocat.e.s du pays spécialisé.e.s en droit des médias d'information; ses membres interviennent dans des affaires importantes portées en appel et œuvrent à l'amélioration des lois et des politiques favorisant la liberté d'expression et l'ouverture des tribunaux.

À propos de University of King's College

Fondée en 1789, University of King's College est la plus ancienne université titulaire d'une charte au Canada et est affiliée à l'Université Dalhousie. Située à Halifax (Kjipuktuk), en Nouvelle-Écosse, cette petite communauté universitaire exceptionnellement dynamique est reconnue au Canada et à l'international pour ses programmes interdisciplinaires de premier plan en sciences humaines, notamment son réputé Foundation Year Program, ses programmes professionnels en journalisme et ses programmes en création littéraire.

Pour plus d'information sur Lawyers for Reporters Canada, veuillez communiquer avec : Brent Jolly, President, ACJ, [email protected]; Lisa Taylor, Professeure agrégée, University of King's College, [email protected]; Danielle Stone, Ancienne présidente, CMLA, [email protected]