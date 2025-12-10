L'Association Canadienne des Journalistes publie les résultats du Sondage sur la diversité dans les salles de presse 2025

TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Association Canadienne des Journalistes (ACJ) est heureuse de dévoiler aujourd'hui les résultats de la cinquième édition de son Sondage annuel sur la diversité dans les salles de presse canadiennes .

Cette année, le sondage volontaire a recueilli des données auprès de 5 662 journalistes provenant de 325 salles de presse dans les médias radio, télévision, numériques et imprimés au Canada. Au total, l'ACJ a invité 900 salles de presse à participer au sondage.

La Fondation canadienne des relations raciales (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes) Qlik (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes)

« Le Sondage sur la diversité dans les salles de presse canadiennes est une source de données essentielle qui, au cours des cinq dernières années, est devenue partie intégrante de la manière dont notre industrie discute de la diversité dans le journalisme », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ. « Mais le projet de sondage met aussi en lumière un fait important : ce qui est mesuré peut être changé. »

Comme les années précédentes, l'ACJ a travaillé avec des experts en données et en analyse pour développer un site Web interactif permettant de visualiser les résultats.

Voici certaines des conclusions principales du sondage 2025 :

Les personnes blanches sont surreprésentées dans les rôles de supervision et de direction. Toutefois, parmi les journalistes à temps plein n'occupant pas un poste de supervision, la plupart des proportions raciales correspondent aux données du recensement -- à l'exception des personnes blanches et des personnes de race mixte, qui sont surreprésentées, et des personnes asiatiques, qui sont sous-représentées.

Un peu plus de 50 % des journalistes s'identifient comme femmes, contre 49 % comme hommes et 0,9 % comme non binaires, marquant une hausse des femmes et des journalistes non binaires depuis l'an dernier et une baisse de la proportion d'hommes.

Environ 74,9 % des journalistes s'identifient comme blanc.he.s, 3,9 % comme Autochtones et 21,2 % comme membres d'une minorité visible.

Parmi les superviseur.e.s, 83,7 % s'identifient comme blanc.he.s, contre 2 % comme Autochtones et 14,3 % comme membres d'une minorité visible. Ces pourcentages sont presque inchangés depuis le sondage de 2024.

Environ 69,1 % des médias n'ont aucune personne autochtone ou issue d'une minorité visible parmi leurs trois principaux.les dirigeant.e.s.

Les catégories « stagiaires » et « journalistes à temps partiel » sont les seules où les personnes blanches sont sous-représentées par rapport à leur proportion dans le recensement.

Visitez le site Web de l'ACJ pour consulter d'autres conclusions principales et lire le rapport complet .

« En examinant cinq années de données, nous constatons que les journalistes blanc.he.s sont constamment surreprésenté.e.s à la direction et aux postes à temps plein », a déclaré Zane Schwartz, président national de l'ACJ et responsable du sondage. « Bien que nous ayons observé de légères hausses dans la représentation de certains groupes raciaux, il reste clairement beaucoup à faire pour favoriser les carrières des journalistes non blanc.he.s. »

Les journalistes blanc.he.s occupent 83,7 % des postes de supervision et 78 % des trois plus hauts postes de direction dans les salles de presse. Les résultats du sondage 2025 montrent qu'environ 69 % des salles de rédaction n'emploient aucun.e journaliste autochtone ni aucun.e journaliste appartenant à une minorité visible dans leurs trois postes principaux.

Dix-neuf médias n'emploient aucun.e journaliste autochtone ni aucun.e journaliste appartenant à une minorité visible. Environ 70 % des médias sondés n'emploient aucun.e journaliste autochtone, 67,8 % n'emploient aucun.e journaliste noir.e, et 75,6 % n'ont aucun.e journaliste latin.e dans leur effectif.

Un rapport complet détaillant les résultats nationaux, la méthodologie, les comparaisons d'une année à l'autre, les limites des données ainsi que la liste complète des salles de presse participantes sont disponibles sur le site Web de l'ACJ .

Comme dans les sondages précédents, la firme d'analyse et de données Qlik , basée en Pennsylvanie, a joué un rôle essentiel dans ce projet. Elle a fourni à l'ACJ des analyses et des visualisations des résultats, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les données selon la race, le genre et le rôle professionnel.

« Des données fiables sont essentielles pour comprendre dans quelle mesure les institutions reflètent les communautés qu'elles servent », a indiqué Julie Kae, vice-présidente à la durabilité et directrice exécutive de Qlik.org. « Qlik est fière de fournir une technologie qui aide nos clients à transformer des informations complexes en idées utiles. »

L'ACJ tiendra une conférence de presse virtuelle ce soir à 17 h (HE) pour présenter les principales conclusions du rapport sur la diversité.

À propos de la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR)



La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) est une société d'État fédérale ayant pour mandat de sensibiliser le public aux causes et manifestations du racisme au Canada. L'organisme joue un rôle indispensable pour assurer la réalisation de ce sondage chaque année. Depuis la création du sondage, la FCRR a généreusement accordé 10 000 $ par année à l'ACJ afin de soutenir les coûts liés à ce travail. Ce financement permet à l'ACJ d'embaucher le personnel nécessaire pour mener à bien les tâches requises. La FCRR soutient, renforce et rassemble des groupes communautaires et des organisations grâce à ses subventions, ses services et son réseau de partenaires publics, communautaires et de recherche. En appuyant le sondage de l'ACJ sur la diversité, la FCRR contribue à l'avancement de sa mission plus large, puisque le Sondage sur la diversité dans les salles de presse canadiennes permet de recueillir des données essentielles pour mesurer les effets des efforts en matière de diversité dans les salles de presse partout au pays.

À propos de Qlik



Qlik transforme des environnements de données complexes en informations exploitables, favorisant des décisions stratégiques. Servant plus de 40 000 clients à travers le monde, son portefeuille propose des outils avancés d'IA/ML, d'intégration de données et d'analyse. Les outils d'IA/ML de Qlik, à la fois pratiques et évolutifs, permettent de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. L'entreprise excelle dans l'intégration et la gouvernance des données, offrant des solutions complètes compatibles avec diverses sources. L'analyse intuitive de Qlik révèle des tendances cachées, permettant aux équipes de relever des défis complexes et de saisir de nouvelles opportunités. En tant que partenaire stratégique, sa technologie agnostique et son expertise rendent ses clients plus compétitifs.

À propos de l'ACJ

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale de journalistes au Canada, représentant des membres dans toutes les régions du pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont le défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Brent Jolly, président, Association Canadienne des Journalistes - [email protected]; Zane Schwartz, président national et responsable du sondage, Association Canadienne des Journalistes - [email protected]