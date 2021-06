Lancement de la vidéo de l'Orchestre collégial des conservatoires

Les activités de l'OCC font partie du parcours académique des étudiantes et des étudiants de niveau collégial et visent ultimement la présentation d'un concert devant public dans un des établissements du réseau du Conservatoire. En temps habituel, cette prestation est offerte au terme d'une fin de semaine au cours de laquelle les étudiantes et les étudiants de toutes les régions desservies par le Conservatoire se réunissent pour répéter et poursuivre leur apprentissage en groupe.

En raison de la pandémie, la formule traditionnelle a dû être repensée afin de maintenir les différents objectifs d'apprentissage, tout en permettant un travail orchestral à distance. Dans le contexte, une alternative créative devait être proposée. C'est ainsi qu'est née l'idée d'enregistrer une œuvre en studio, ce qui a permis de leur offrir une expérience d'apprentissage inhabituelle. Au total, une cinquantaine de pistes audio ont été enregistrées individuellement ou en petits groupes dans les différents conservatoires de musique de la province. Un travail d'édition, de mixage et de mastering a été réalisé afin de créer la bande sonore qui sert de trame musicale à la vidéo finale du projet. Par la suite, une équipe de tournage s'est rendue dans chaque conservatoire de musique pour filmer les jeunes interprètes jouant l'œuvre de Márquez, donnant ainsi vie à l'Orchestre collégial des conservatoires.

La vidéo qui est diffusée aujourd'hui est donc le résultat final d'un projet qui aura été une expérience hautement mobilisatrice, rassembleuse et pertinente pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants participants, notamment en ce qui a trait à leur future vie professionnelle.

Le CMADQ tient à souligner le support financier de Bell qui est toujours fière de soutenir les talents émergents.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Isabelle Bérubé, Coordonnatrice des communications, [email protected]