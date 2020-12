Lancement de la Stratégie nationale de production de bois et de la Politique d'intégration du bois dans la construction - « Des outils structurants pour lutter contre les changements climatiques », selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille favorablement la Stratégie nationale de production de bois et la Politique d'intégration du bois dans la construction, dévoilées aujourd'hui par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour. Aux yeux de la porte-parole des gouvernements de proximité, le milieu municipal et les régions forestières seront des partenaires de premier plan dans la concrétisation de ces deux initiatives.

Dans un premier temps, la Stratégie nationale de production de bois mise sur l'amélioration des caractéristiques des arbres ainsi que sur la quantité de bois produite pour la récolte, et cela, en reconnaissant la contribution de la forêt dans la lutte aux changements climatiques.

« Aujourd'hui, le gouvernement démontre l'importance du secteur forestier pour l'économie du Québec, mais aussi pour faire face aux changements climatiques. L'investissement de près de 250 millions $ par année pour les cinq prochaines années en travaux sylvicoles est une façon concrète de créer de la richesse pour nos régions, d'augmenter la valeur de nos forêts, autant publiques que privées, et surtout de capter du carbone de manière optimale », a soutenu le président du Comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Val-d'Or, monsieur Pierre Corbeil.

Par ailleurs, la Politique d'intégration du bois dans la construction met en valeur les avantages que présente le bois dans les constructions, tant du point de vue environnemental que du point de vue économique. Dans ce contexte, la politique permettra aux communautés forestières québécoises de participer pleinement à une relance durable misant sur le potentiel du Québec en matière de ressources naturelles.

« Alors que la lutte aux changements climatiques sera une priorité pour les gouvernements de proximité en 2021, cette politique tombe à point nommé, en leur offrant un outil additionnel pour faire leur part à ce chapitre. Elle s'inscrit d'ailleurs dans les orientations de la plateforme municipale pour le climat que dévoilera l'UMQ au cours des prochaines semaines et qui mobilisera activement les régions forestières », a ajouté la présidente de l'UMQ, présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« C'est une façon efficace de faire face aux changements climatiques. Le bois utilisé emprisonne le CO2 et l'arbre qui le remplacera recommencera le travail de captation. En plus, le bois est simple à transformer et génère ainsi une faible empreinte carbone. Plusieurs projets municipaux ont été construits en bois au cours des dernières années, et les municipalités se tournent de plus en plus vers cette ressource aux mille vertus tout en stimulant l'économie de nos régions forestières », a conclu monsieur Corbeil.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

