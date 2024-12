DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 décembre 2024 /CNW/ - Huawei présente la toute nouvelle série HUAWEI nova 13 lors du lancement du produit phare HUAWEI à Dubaï le 12 décembre. Avec le nouveau design Dynamic Plaid Texture, les capacités de portrait multifocales et les innovations pilotées par l'IA, la série HUAWEI nova 13 inaugure une nouvelle vague de tendances tout en incarnant l'esprit créatif de la jeune génération.

Conception esthétique avec un style propre

Série HUAWEI nova 13 (PRNewsfoto/HUAWEI) Série HUAWEI nova 13 (PRNewsfoto/HUAWEI)

La série HUAWEI nova 13 présente un bond audacieux en matière de conception grâce à l'interaction des motifs à carreaux. Fidèle à son esthétique minimaliste avant-gardiste, la série Nova 13 de HUAWEI fait passer le carreau des vêtements et des accessoires dans le monde de la conception portative, créant un jeu de lumière et d'ombre. Dotée d'une précision de niveau nanométrique dans le design Dynamic Plaid Texture, elle allie une sophistication audacieuse inspirée de la technologie à une touche de modernité. L'ombrage du motif varie subtilement en fonction de l'angle de vue, ce qui lui confère un attrait visuel dynamique. Le dos de l'appareil est doté d'une finition Star Effect unique et améliorée, offrant une texture soyeuse et satinée, irrésistiblement douce et agréable à prendre en main.

Lancé avec le coloris phare Loden Green, elle incarne un style de vie empreint d'aisance, de spontanéité et d'individualité, qui s'affranchit des conventions. Cette teinte chaude à faible saturation est discrète mais vivante, encourageant le retour à soi et invitant les utilisateurs à vivre les moments les plus authentiques de la vie. Les coloris blanc et noir sont également disponibles, apportant des couleurs intemporelles qui ne manqueront pas de laisser des impressions durables.

En tant qu'élément de mode déterminant de la série nova, nova 13 rehausse le design de l'appareil photo Super Star Orbit Ring avec une esthétique plus nette et plus raffinée pour une plus grande sophistication. La structure en verre 5D du panneau arrière améliore l'expérience tactile tout en minimisant visuellement la hauteur de l'appareil photo, créant ainsi un look élégant et homogène.

Portrait Powerhouse : Saisissez chaque moment librement

La série HUAWEI nova 13 lance la fonction AI Best Expression. Qu'il s'agisse de saisir des moments avec une seule personne ou un groupe, cet outil optimise chaque expression, en analysant des clichés en rafale pour permettre aux utilisateurs de choisir leurs expressions les plus naturelles et les plus adorables à partir de multiples clichés et de les adapter à la meilleure composition de photo. AI Best Expression vous met en valeur, saisissant parfaitement des moments précieux qui resteront à jamais gravés dans votre mémoire.

Pour la première fois, la série HUAWEI nova 13 prend en charge les capacités de portrait multifocales[1] pour les appareils photo avant et arrière, ce qui permet de prendre de faire des portraits avec une atmosphère richement artistique. HUAWEI nova 13 Pro présente un appareil photo à ouverture réglable de 50 MP amélioré avec une plage d'ouverture variable de F1.4 à F4.0. Ce système d'ouverture intelligent peut reconnaître les scènes et ajuster les paramètres en conséquence pour aider les utilisateurs à saisir des moments époustouflants. Équipé de la stabilisation optique de l'image (OIS), l'appareil photo améliore la sensibilité à la lumière pour des résultats plus clairs dans des conditions de faible luminosité.

De plus, l'appareil photo portrait 3X Optical Zoom avec OIS offre des options de zoom polyvalentes, parfaites pour les portraits à moyenne et longue distance. Cela permet d'obtenir des images détaillées et nettes tout en conservant une composition propre et visuellement frappante, qu'il s'agisse de gros plans ou d'arrière-plans panoramiques.

EMUI 14,2 : Intelligent, sûr et efficace

Alimentée par EMUI 14.2, la série HUAWEI nova 13 offre aux utilisateurs une expérience amusante, intelligente, sûre et efficace. Avec les thèmes HUAWEI améliorés, les utilisateurs peuvent utiliser les autocollants symboliques pour ajouter des images découpées de leur galerie en tant qu'autocollants sur un arrière-plan thématique, permettant ainsi à leur créativité de s'exprimer. À l'aide d'émojis, les utilisateurs peuvent utiliser des autocollants Emoji pour créer leurs propres arrière-plans personnalisés. L'écran d'accueil prend également en charge les autocollants symboliques personnalisés, ce qui permet aux utilisateurs de mieux s'exprimer.

Huawei a toujours considéré la cybersécurité et la protection de la vie privée comme sa priorité absolue, offrant une transparence et un contrôle accrus des autorisations d'application et de l'état de sécurité des appareils. La prise en charge de la gestion du suivi des applications et des points de contrôle clés pendant l'installation et l'exploitation de l'application ajoute un niveau de protection supplémentaire pour les utilisateurs.

Puissant turbo HUAWEI SuperCharge de 100 W

La série HUAWEI nova 13 répond aux besoins de puissance avec le nouveau turbo HUAWEI SuperCharge de 100 W avec contrôle de température de précision IA pour une puissance de sortie stable, ce qui permet au HUAWEI nova 13 Pro de se charger à 50 % en seulement 9 minutes[2], et au HUAWEI nova 13 d'atteindre 50 % en 10 minutes[3], offrant une expérience d'utilisation fluide et pratique.

La série HUAWEI nova 13 renferme une grande batterie de 5 000 mAh[4], tout en conservant une boîte épurée et légère.

Nouvel écran Dynamic True-Colour avec LTPO 120 Hz

Avec le nouvel écran Dynamic True-Colour, la série HUAWEI nova 13 est équipée de l'IA HDR[5] qui combine la technologie HDR avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement les scènes, ce qui permet d'obtenir des détails plus clairs dans les hautes lumières et les ombres, des couleurs plus vives et une expérience visuelle lumineuse et transparente qui améliore l'attrait artistique et le plaisir de visionner chaque image.

Pour faciliter la visualisation de l'écran dans des conditions de faible luminosité, la série HUAWEI nova 13 offre un affichage AI Eye Comfort[6]avancé, améliorant le confort des yeux sous plusieurs angles. En détectant intelligemment l'éclairage ambiant, en reconnaissant le contenu des images et en contrôlant les niveaux de lumière bleue, il garantit une expérience visuelle plus confortable et sans fatigue, en s'adaptant à l'environnement de l'utilisateur pour un soin optimal des yeux.

HUAWEI nova 13 Pro est doté d'un écran adaptatif LTPO de 120 Hz, offrant une performance fluide et efficace avec des ajustements dynamiques de la fréquence de rafraîchissement adaptés à vos besoins. L'écran Always-On Display (AOD) permet de jeter un coup d'œil rapide à l'information essentielle, tandis que Splash Touch et Touch Optimisation garantissent une interaction fluide et précise, même sur les écrans mouillés.

[1] La photographie multifocale est obtenue grâce à la synergie de plusieurs appareils photo. Les portraits au grand angle sont mieux saisis en mode Photo, tandis que les autres longueurs focales sont recommandées en mode Portrait. [2] Les données de charge proviennent des laboratoires Huawei. Lorsque la température est de 25±1°C et l'humidité relative de 45 %-80 %, utilisez le chargeur et le câble HUAWEI SuperCharge d'origine, activez le mode Turbo, et le téléphone peut être chargé de 3 % à 50 % en 9 minutes. (Pendant la recharge, la température du téléphone augmente légèrement, ce qui est normal.) Le rendement réel peut varier selon le produit, l'habitude d'utilisation et l'environnement. [3] Les données de charge proviennent des laboratoires Huawei. Lorsque la température est de 25±1°C et l'humidité relative de 45 %-80 %, utilisez le chargeur et le câble HUAWEI SuperCharge d'origine, activez le mode Turbo, et le téléphone peut être chargé de 3 % à 50 % en 10 minutes. (Pendant la recharge, la température du téléphone augmente légèrement, ce qui est normal.) Le rendement réel peut varier selon le produit, l'habitude d'utilisation et l'environnement. [4] 5 000 mAh est la valeur typique de la batterie. La valeur nominale de la batterie est de 4 900 mAh. [5] Différents effets d'amélioration sont appliqués aux photos de la galerie, selon leur plage dynamique. [6] Ce produit n'est pas un appareil médical.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581492/HUAWEI_nova_13_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581493/HUAWEI_nova_13_Series_1.jpg

