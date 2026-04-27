LANCEMENT DE LA SEMAINE MINIÈRE DU QUÉBEC 2026 : Un rendez-vous stratégique en contexte géopolitique changeant

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Du 27 avril au 3 mai, l'industrie minière invite le grand public à célébrer une nouvelle édition de la Semaine minière du Québec, sous le thème « Notre avenir se forge ici ». Porté par l'Association minière du Québec (AMQ), en collaboration avec l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), cet événement annuel invite les Québécoises et les Québécois de tous âges à découvrir les coulisses d'un secteur dont l'importance se fait plus que jamais sentir dans le contexte géopolitique actuel et à l'aube des négociations de l'ACÉUM.

« Au Québec, les minéraux et les métaux sont indispensables. Ils soutiennent nos infrastructures, nos technologies et notre capacité d'innover. La Semaine minière du Québec est une occasion unique de mieux faire connaître son rôle essentiel dans notre quotidien et dans notre avenir et de mettre de l'avant cette industrie qui est un véritable moteur économique pour nos régions. Je salue cette initiative de l'Association minière du Québec et j'invite tout le monde à participer aux différentes activités. » affirme Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont mises à l'épreuve et où la compétition pour l'accès aux ressources s'intensifie, l'industrie minière joue un rôle clé pour l'autonomie économique et la sécurité du Québec. En développant ici même des minéraux et des métaux stratégiques, indispensables à l'énergie, aux infrastructures et aux technologies de pointe, le Québec renforce sa capacité à bâtir, à innover et à protéger ses intérêts, tout en demeurant un partenaire fiable pour ses alliés nord-américains. La Semaine minière du Québec s'inscrit dans cette réalité : elle rappelle que notre avenir se forge localement, grâce à une expertise d'ici et à une production responsable.

« Des téléphones aux véhicules, des réseaux électriques aux centres de données et aux technologies de sécurité, notre quotidien, et notre avenir reposent sur les minéraux et les métaux. Au Québec, ce sont des femmes et des hommes d'ici, qualifiés et fiers, qui les produisent de façon responsable, encadrée par des normes rigoureuses et animée par une volonté constante de faire mieux. La Semaine minière du Québec est une invitation à venir voir, comprendre et dialoguer : pour découvrir ce que nous faisons, comment nous le faisons, et pourquoi c'est essentiel », souligne Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Pendant toute la semaine, des activités, telles que des visites de mines, des conférences, des visites de musée ou encore des activités familiales sont organisées, afin de sensibiliser le grand public à l'importance de nos produits miniers et aussi d'éveiller la curiosité de la relève ! Consultez la programmation officielle sur le site semaineminiereduquebec.com.

L'AMQ remercie chaleureusement l'ensemble des partenaires et collaborateurs dont l'engagement contribue à faire de cette semaine un rendez-vous incontournable et une belle réussite.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de l'industrie minière qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]