MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le Port de Montréal s'ouvre sur la communauté pendant l'été avec l'événement annuel Port en ville ! Au programme : un kiosque d'information ambulant, des visites gratuites du Port de Montréal en autobus et un concours pour gagner une croisière. Cet événement annuel est destiné à mieux faire connaître les activités portuaires aux citoyens et à offrir une porte ouverte au grand public sur nos installations. La saison démarre dès ce vendredi 24 mai au festival Eurêka ! au pied de la Biosphère, au parc Jean-Drapeau, et se poursuit jusqu'au 14 septembre.

Au Grand Quai… et ailleurs

Le kiosque d'information Port en ville accueillera les visiteurs tout l'été, que ce soit au Grand Quai du Port de Montréal ou dans plusieurs événements publics. Les visiteurs pourront y découvrir un jeu aux couleurs logistiques, des informations sur les activités portuaires, des gâteries en vrac, tout en participant à un concours pour gagner une croisière !

Nouveauté 2024 : du 22 juin au 2 septembre, le kiosque Port en ville sera ouvert tous les jours de midi à 17 h au Grand Quai du Port de Montréal. Il sera situé le long de l'allée centrale, près de la billetterie des croisières AML.

Le conteneur fera également quelques entorses à sa permanence au Grand Quai pour aller à la rencontre des citoyens dans différents événements publics au cœur de plusieurs arrondissements montréalais et dans la grande région de Montréal :

24 au 26 mai -- Festival Eurêka

28 au 30 juin -- Branle-Bas d'Hochelaga

10 août -- Diableries de Contrecœur

30 août au 1 er septembre -- Vente-trottoir de la rentrée

septembre -- Vente-trottoir de la rentrée 14 septembre -- Minifestival Un char pis une barge (Verchères)

Des visites gratuites du Port en autobus

Le Port de Montréal offre au public une rare occasion de visiter ses installations ! Pendant les événements du Branle-bas d'Hochelaga et de la Vente-trottoir de la rentrée, il sera possible de s'inscrire gratuitement pour participer à une visite guidée en autobus d'un terminal à conteneurs. Quatre journées de visites guidées sont prévues au calendrier :

Les 28 et 29 juin au Branle-Bas d'Hochelaga

Les 30 et 31 août à la Vente-trottoir de la Rentrée

Modalités d'inscription :

Rendez-vous à notre conteneur Port en ville, situé à l'angle des rues Cuvillier et Ontario Est, pour s'inscrire gratuitement à l'une des visites prévues. La durée de la visite est d'environ 1 h. Veuillez noter que les places sont limitées.

28 juin et 30 août -- inscriptions entre 12 h et 17 h pour l'un des trois départs :

17 h

18 h 15

19 h 30

29 juin et 31 août -- inscription entre 10 h et 13 h pour l'un des trois départs :

13 h

14 h 15

15 h 30

Consultez notre page web Port en ville et notre page Facebook pour être tenu au courant des mises à jour sur ces événements !

