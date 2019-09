Lancement de la saison 2019-2020 au Conservatoire de musique de Val-d'Or

« C'est avec enthousiasme, dévouement et humilité que je prends la baguette de chef de notre grande institution, à la barre d'une équipe de professeurs compétents et dynamiques qui sauront faire rayonner leurs disciplines respectives, annonce Isabelle Trottier, directrice du CMVD. Celle-ci s'agrandit cette année avec Benjamin Morency, professeur de flûte, et de Marie-Maude Viens, professeure en formation auditive, ensemble vocal et chorale. Ensemble, nous voulons faire vibrer les cœurs de la communauté et enrichir la vie musicale de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ceci passe bien sûr par les prestations devant public, alors venez nombreux ! » termine-t-elle.

Les spectateurs pourront constater la qualité du travail des élèves tout au long de la saison, et pourront même prendre part à leur formation, puisque les concerts présentés sont de réels exercices pédagogiques et sont partie prenante du programme éducatif du Conservatoire. Chaque spécialité instrumentale aura l'opportunité de présenter un concert de classe par session. De plus, les élèves de niveaux collégial et universitaire participeront à des concerts de la relève à la fin de l'année. Enfin, le dernier vendredi de chaque mois, les citoyens pourront venir se divertir au son des prestations de quelques instrumentistes lors des midis-musique.

Des professeurs hors pair

Cette année encore, le public pourra aussi assister à des concerts permettant de découvrir l'équipe de professeurs de haut calibre, très actifs dans leurs disciplines, qui accueillent annuellement des élèves de tous âges au CMVD. Tout d'abord, en janvier, le Trio des Eskers, composé du violoncelliste Jacob Auclair-Fortier, du pianiste Hugues Cloutier et du violoniste Frédéric St-Pierre, transportera la salle en Russie. Ensuite, la pianiste Ékatérina Mikhaylova-Tremblay et ses amis inviteront la population à une soirée empreinte de romantisme pour la Saint-Valentin. Finalement, un concert mettant en lumière nos professeurs sera présenté en mars, dans un répertoire coloré et divertissant qu'ils ont choisi sur le thème de la découverte.

Nos anciens et des élèves du réseau

Le 5 octobre, une ancienne élève du CMVD, Chantal Tremblay, présentera un concert de chant ayant pour titre « Rêves d'amour ». Tous les bénéfices de cet évènement seront versés à la Fondation du Centre Hospitalier de Val-d'Or et au comité Les Amis du Conservatoire. En mars prochain, deux pianistes du Conservatoire de musique de Montréal, Jean-Christophe Melançon, élève de Richard Raymond et Jérémie Morency, élève de Suzanne Goyette présenteront, quant à eux, un récital préparatoire pour la fin de leur baccalauréat en interprétation.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VAL-D'OR

Le Conservatoire de musique de Val-d'Or est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique abitibien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir - avant tout le monde - le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

https://www.facebook.com/conservatoiredemusiquedevaldor/

https://twitter.com/ConservatoireQc

https://www.youtube.com/user/ConservatoireQc/featured

Télécharger la programmation 2019-2020 complète

Télécharger une photographie de l'établissement

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Geneviève Binette, responsable des communications, Conservatoire de musique de Val-d'Or, 88, rue Allard J9P 2Y1, genevieve.binette.ext@conservatoire.gouv.qc.ca, 819 354-4585, poste 21