Lancement de la saison 2019-2020 au Conservatoire de musique de Trois-Rivières - De grands projets pour sa 55e année d'existence

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) lance aujourd'hui sa programmation pour la saison 2019-2020, qui marque sa 55e année d'existence. Le directeur du Conservatoire, M. Jean‑François Latour, invite la population à venir découvrir les jeunes talents d'ici à travers les différentes séries de concerts proposées et à constater ainsi la qualité de l'enseignement dispensé par les professeurs du Conservatoire.

« La programmation 2019-2020 du Conservatoire met l'accent sur des projets professionnalisants et pédagogiques qui sont essentiels dans la formation d'un jeune interprète de musique classique. Pour réaliser ces projets, nous sommes heureux de compter sur des partenaires de longue date qui, comme nous, ont à cœur le développement et l'épanouissement de la nouvelle génération de musiciens », déclare Jean-François Latour, directeur du CMTR.

De fait, à l'occasion du présent lancement et à la suite de la confirmation de la Ville de Trois-Rivières comme partenaire de la campagne majeure de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, M. Latour est heureux d'annoncer la création de l'Incubateur de talents : un environnement propice aux échanges entre élèves et professionnels permettant le développement de compétences transversales importantes pour le musicien d'aujourd'hui. L'Incubateur de talents du CMTR propose à ses élèves cinq sphères de développement complémentaires aux programmes qui y sont déjà enseignés : santé du musicien, arts interdisciplinaires, perfectionnement en musique, développement de carrière et les différentes traditions musicales. L'Incubateur de talents apportera également un soutien pour la création de projets tels que l'interprétation, par les élèves de la classe de piano, d'une œuvre écrite spécialement pour eux par le compositeur et musicien Gilles Bellemare.

Le 24 novembre 2019, à 14 h, au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, le public est convié à un événement grandiose réunissant plus de soixante jeunes musiciens venant des quatre coins du Québec. Le CMTR est fier d'accueillir le premier concert du nouvel orchestre symphonique « réseau » regroupant principalement des élèves de niveau collégial qui proviennent des sept conservatoires de musique. Sous la direction du professeur et chef d'orchestre Sébastien Lépine, ce grand ensemble interprétera la Symphonie Héroïque de Beethoven ainsi que Pelléas et Mélisande de Sibelius.

Enfin, le public de la Mauricie - Centre-du-Québec et des environs découvrira cette année une gamme d'événements orchestrés par le Conservatoire et ses précieux partenaires, dont plusieurs sont gratuits. Consultez la programmation complète.

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

