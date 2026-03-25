BANGKOK, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le 23 mars, le 47e Salon international de l'automobile de Bangkok a officiellement ouvert ses portes. Axée sur la « mise à niveau des services », GAC INTERNATIONAL a lancé GAC CARE - sa première marque de services outre-mer - au salon, a dévoilé sa stratégie de mise à niveau « Thailand Action 2.0 » et a lancé la nouvelle variante AION V 500KM. Ces jalons - de l'amélioration du système de services et de la mise à niveau de la stratégie locale au renouvellement des produits - marquent l'entrée de GAC dans une phase de pointe sur le marché thaïlandais.

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En tant que pilier clé de la stratégie mondiale d'AMC, le marché thaïlandais continue de montrer un potentiel de croissance rapide. Sous la direction de « ONE GAC 2.0 » et de « Thailand Action 1.0 », GAC a franchi une étape cruciale entre l'introduction du produit et le déploiement de l'écosystème. En 2025, GAC a vendu 15 301 unités en Thaïlande, ce qui représente une augmentation de 305 % d'une année à l'autre, assurant ainsi sa position parmi les marques de véhicules neufs à énergie (NEV). En s'appuyant sur cette base, elle a officiellement annoncé le lancement complet de la mise à niveau stratégique « Thailand Action 2.0 » au Salon international de l'auto de Bangkok.

Avec le lancement officiel de « Thailand Action 2.0 », la stratégie de développement local de GAC passe de la phase d'« implantation » à celle de « prise d'initiative ». En tirant parti de ses capacités systémiques dans les domaines de la conception des produits, de l'écosystème des canaux de distribution et de la mobilité, de l'écosystème énergétique, ainsi que de la chaîne de fabrication et de l'industrie, GAC se forge un avantage concurrentiel à long terme. Grâce à une collaboration multidimensionnelle, GAC devient un bâtisseur d'écosystèmes couvrant les produits, les services, l'énergie et la fabrication, respectant son engagement « En Thaïlande, pour la Thaïlande » et offrant des soins aux utilisateurs grâce à des produits de qualité supérieure et à des services complets.

Tout en faisant progresser sa stratégie de localisation, Wang Haoyong, directeur général de GAC INTERNATIONAL Thailand Sales Company, a annoncé sur place le lancement de la première marque de service outre-mer d'AMC : GAC CARE. Il a déclaré : « En Thaïlande, pour la Thaïlande. Ce que GAC apporte, ce ne sont pas seulement des véhicules de pointe, mais aussi un écosystème de mobilité complet, fiable et sincère. Axé sur les besoins des utilisateurs en matière de cycle de vie complet, le programme CARE de GAC repose sur quatre piliers fondamentaux : axé sur le client, assurance avancée, réactivité rapide et expérience exclusive.

La toute nouvelle variante AION V 500km apportée par GAC est devenue le point culminant du kiosque, attirant de nombreux visiteurs à découvrir et à s'informer.

À l'avenir, GAC continuera de considérer la Thaïlande comme une plaque tournante essentielle, de rester centrée sur l'utilisateur, d'approfondir la localisation, de faire progresser l'écosystème de l'industrie des NEV et de réaliser un développement gagnant-gagnant à long terme avec la société locale.

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SOURCE GAC

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