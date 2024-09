LAS VEGAS, 15 septembre 2024 /CNW/ - Olight, une marque qui s'est engagée à devenir un leader mondial dans le domaine des lampes de poche de milieu à haut de gamme, a ouvert la première boutique d'expérience de lampe de poche lors du Fashion Show à Las Vegas. Le même jour, l'entreprise a organisé un important événement de lancement de nouveaux produits et un événement réservé à ses clients fidèles.

Une révolution dans le secteur de la vente au détail

Olight Fall Event 2024 Olight Experience Store at Fashion Show Las Vegas

La boutique adopte un modèle de vente au détail numérique de pointe qui intègre harmonieusement les canaux en ligne et hors ligne. Tirant profit de l'informatique en nuage, des mégadonnées, de l'IdO et d'autres technologies de pointe, Olight a créé un système unifié pour les secteurs de l'entreposage, de la logistique, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la vente au détail. Cela améliore l'efficacité opérationnelle et permet aux consommateurs de commander en ligne et de ramasser leurs achats en magasin, offrant ainsi une expérience de magasinage plus pratique et plus efficace.

« Olight a constamment mis l'accent sur le marché américain et a obtenu des résultats exceptionnels en ligne. Nous voulons non seulement que notre première boutique d'expérience présente nos produits, mais qu'elle serve aussi de pont entre le commerce en ligne et hors ligne, reliant notre marque à nos clients », a déclaré Mavis Xiao, chef de la direction du marketing d'Olight.

Lancements de nouveaux produits,

Olight a dévoilé cinq nouveaux produits lors de l'événement : Arkfeld Ultra, Baton Turbo, Perun 3, Sphere et Arkfeld Pro (Paw Edition). Le produit Arkfeld Ultra utilise un nouveau matériau en aluminium, ce qui en fait l'une des lampes de poche les plus robustes et les plus résistantes aux égratignures au monde. Olight a également utilisé ce matériau pour créer un cadeau spécial pour chaque personne présente.

Dans le cadre du lancement de la lampe de poche Arkfeld Pro (Paw Edition), Olight a annoncé un projet de bienfaisance pour les animaux dans 13 pays, consacré au soutien du bien-être animal pendant au moins deux ans. Pour chaque produit Arkfeld Pro (Paw Edition) vendu, Olight fera un don de 5 $ à différents organismes de bienfaisance locaux pour les animaux. Cette initiative vise à recueillir des fonds pour la protection des animaux et à développer l'intérêt social et favoriser les mesures sociales.

Journée O-Fan Day : Célébrer la communauté

La journée O-Fan est un événement populaire au cours duquel Olight a exprimé sa reconnaissance aux amateurs d'Olight (O-Fans), qui, selon l'entreprise, sont la force motrice de la croissance de la marque. Olight a organisé une cérémonie de remise de prix pour rendre hommage aux admirateurs qui ont contribué de façon exceptionnelle au soutien et à la promotion de la marque. Plus de 200 O-Fans ont assisté au festival, célébrant avec la direction d'Olight, les équipes de recherche et développement et plus encore.

L'événement d'automne 2024 d'Olight a été l'événement le plus important de l'année pour la marque. En tant que marque vouée à s'imposer comme un chef de file mondial dans le domaine des lampes de poche, Olight fait preuve d'audace en brisant le moule. Cet événement automnal a démontré la détermination d'Olight à redéfinir l'industrie de la lampe de poche par l'innovation et à promouvoir le développement de l'ensemble de l'industrie.

À propos d'Olight

Olight s'engage à devenir un leader mondial dans le domaine des lampes de poche de milieu à haut de gamme et à stimuler l'industrie. Sa gamme diversifiée de produits répond à divers scénarios, du transport quotidien aux aventures de plein air. Elle est disponible en Europe, en Amérique et ailleurs.

