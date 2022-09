Lancement de la plus grande campagne de financement de l'histoire de l'UQAT

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème « Bâtir l'avenir maintenant! » que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et sa fondation ont lancé la plus grande campagne de financement de leur histoire le 8 septembre dernier. Visant à amasser 25 M$ sur 5 ans, cette campagne d'envergure permettra de soutenir 16 projets porteurs pour l'UQAT répartis sur l'ensemble de ses territoires : l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, les Hautes-Laurentides ainsi que Montréal.

« Après près de 40 ans d'existence, l'UQAT est arrivée à un stade culminant de son développement où des investissements majeurs sont devenus impératifs. Les projets inclus dans cette campagne sont porteurs et sont le fruit de nombreuses années de réflexion et de travail par les responsables et l'ensemble des équipes impliquées. Cette campagne de financement représente un levier important qui nous permettra d'atteindre nos ambitions et j'en suis très fier », explique Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.

« La dernière campagne majeure s'est tenue il y a plus de 20 ans. La levée de fond « Bâtir l'avenir maintenant! », c'est assurer le développement de l'UQAT, mais aussi contribuer concrètement à l'essor des collectivités dans nos territoires d'ancrage », a souligné avec fierté Karine Gareau, directrice de la Fondation de l'UQAT. « Soulignons qu'il ne s'agit d'ailleurs que d'une partie de la valeur totale, puisque les projets impliquent plus de 160 M$ en investissement », complète Mme Gareau.

Une coprésidence d'exception

La campagne peut compter sur le soutien d'une coprésidence d'exception qui a à cœur la qualité de l'enseignement supérieur et le développement de projets structurants sur le territoire.

Claire Bolduc , préfète de la MRC de Témiscamingue et détentrice d'un doctorat ès sciences honoris causa 2021

« Au cœur d'une période d'exception dans tout ce que nous vivons, nous constatons, plus que jamais, l'importance de nos territoires et des différences propres à chacun qui les rendent uniques, tout comme nous prenons conscience de la qualité de vie qui nous y est proposée. Dans notre région, dans les villes et les communautés rurales qui la dessinent, la volonté est forte d'assurer notre pleine autonomie, sur tous les plans. Si notre agriculture locale doit avoir une place de choix, au cœur de nos réflexions, de nombreux autres enjeux se doivent d'être accompagnés des meilleures pratiques qui soient. En concertant nos actions, nous serons en mesure de stimuler notre prospérité et de nous donner les moyens de nos ambitions, celles de territoires et d'une région d'avenir pour tous. »

Jean-Yves Bourgeois , premier vice-président, Services aux entreprises, Mouvement Desjardins

« Grâce à la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités qui aura bientôt trente ans, l'UQAT a contribué à freiner la dégradation du tissu socioéconomique des régions éloignées. Comme le témoigne notre récent soutien financier de 1 M$ à l'université, Desjardins est fier de s'associer à cette campagne d'envergure qui permettra à la Fondation d'obtenir le financement nécessaire à la mise en place d'une multitude d'initiatives qui auront une résonance positive dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également dans d'autres petites collectivités du Québec et du Canada. »

François Gendron, pionnier et figure marquante de l'UQAT et détenteur d'un doctorat honoris causa de l'UQAT

« Tout au long des quatre dernières décennies, je fus témoin de l'effet synergique remarquable que peut susciter une communauté engagée. J'ai vu naître l'UQAT et j'ai été aux premières loges pour la voir grandir, s'enraciner, se développer et atteindre des sommets que nous avions à peine osé imaginer à ses débuts. Dans le cadre de cette campagne historique, continuons d'avoir l'audace de nos rêves, car l'éducation représente la clé du développement d'une société! »

Louise Grondin , ing., membre du CA de Champion Iron Limited, première femme à la haute direction d'Agnico Eagle et récipiendaire du Prix carrière en environnement

« Dans les prochaines décennies, l'industrie minière devra faire face à de nombreux défis, dont ceux engendrés par les changements climatiques. Pour les relever, nous avons besoin de chercheuses et de chercheurs, d'étudiantes et d'étudiants ainsi que d'infrastructures à la fine pointe des avancées scientifiques et techniques. C'est ce que l'UQAT s'emploie à faire, pour l'industrie et avec l'industrie. Cette approche collaborative nous amène tous plus loin. Nous avons le devoir de trouver des solutions novatrices afin de continuer une exploitation responsable de nos ressources naturelles, de mettre en commun nos connaissances et de se doter de technologies de pointe. C'est ensemble que nous relèverons les plus grands défis d'aujourd'hui et de demain! »

Lise Kistabish , directrice Formation, Emploi et Développement social, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

« Depuis ses tout premiers débuts, l'UQAT a collaboré de façon soutenue avec les Premières Nations et les Inuit. Reconnue pour ses programmes culturellement pertinents et ses nombreux projets de recherche pour, par et avec les Autochtones, l'UQAT a su prendre part à la réconciliation entre les peuples. S'impliquer dans cette campagne démontre notre volonté d'appuyer et de consolider le rôle d'agent de changement qu'elle assume depuis près de 40 ans. »

16 projets d'envergure pour les cinq prochaines années

Lors du lancement, le recteur, Vincent Rousson, a présenté sommairement les différents projets qui seront soutenus dans le cadre de cette campagne : « Ces 16 projets ont été sélectionnés pour différentes raisons, dont le fait de devoir amasser une partie du financement servant par la suite de levier afin d'obtenir d'autres sources de financement. De plus, nous estimons que ces projets seront possiblement menés à terme d'ici 5 ans, conclut-il. D'autres projets sont également à venir, bien qu'ils ne s'inscrivent pas spécifiquement dans les 16 projets de la campagne ».

En phase silencieuse depuis plus d'un an, cette campagne a déjà reçu l'appui de la communauté universitaire et d'une dizaine d'entreprises totalisant plus de 13 M$. Parmi les plus grands donateurs, soulignons les contributions majeures des entreprises suivantes : Glencore Fonderie Horne, Glencore Mine Raglan, Mines Agnico Eagle, Hecla Québec, Partenariat Canadian Malartic, Yamana Gold, Desjardins et Eldorado Gold.

Pour en savoir plus sur la campagne : www.uqat.ca/batir-avenir-maintenant/

