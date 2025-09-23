OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à moderniser son uniforme, la GRC procède au lancement de nouvelles chemises d'uniforme bleu marine province par province.

À partir du mois d'octobre, les agents de première ligne de la GRC qui travaillent à l'Île-du-Prince-Édouard commenceront à porter leurs nouvelles chemises d'uniforme bleu marine. Au cours des dix-huit prochains mois, les policiers des autres provinces recevront aussi leurs nouvelles chemises d'uniforme selon l'échéancier prévu.

Les membres du public doivent tenir compte du fait que les policiers de la GRC pourraient continuer de porter la chemise d'uniforme grise pendant un certain temps, ce qui signifie que vous les verrez porter les deux couleurs de chemises d'uniforme.

La GRC comprend que le changement de couleur d'uniforme peut susciter de la confusion. De plus, la GRC reconnaît qu'il y a eu des incidents récents de personnes qui se sont fait passer pour des policiers. Si vous avez des doutes quant à l'identité du policier avec lequel vous interagissez, vous pouvez lui demander de vous présenter sa pièce d'identité.

Vous pouvez également communiquer avec votre détachement en composant le numéro pour les appels non urgents ou avec la station de transmissions opérationnelles pour savoir s'il y a un policier à l'endroit où vous êtes.

Pour la première fois en 30 ans, les policiers de la GRC serviront leurs collectivités en portant une nouvelle chemise d'uniforme adaptée à notre époque Cette nouvelle chemise est aussi offerte, pour la première fois, dans une version féminine et est fabriquée à partir de matériaux plus modernes qui améliorent le confort et l'adaptabilité dans différents environnements.

- Mike Duheme - Commissaire

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/09/lancement-nouvelle-chemise-duniforme-grc-dans-lensemble-du-canada

